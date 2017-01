Vermischtes Schmidmühlen

Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Schmidmühlen (wir berichteten) ging Kommandant Jürgen Ehrnsberger auch auf die über 27 Einsätze ein. Derzeit leisten 40 Aktive ihren Dienst, darunter auch Jugendliche und First Responder. Im vergangenen Jahr wurden zwölf Funkübungen abgehalten. Verschiedene Ausbildungseinheiten standen auf dem Plan, darunter eine Einsatzübung in Emhof, eine Ausbildung zur Technischen Hilfeleistung und eine Objektübung mit Atemschutz. Auch den Einsatz mit Schaum trainierten die Aktiven.

Die Schmidmühlener rückten im vergangenen Jahr zu sieben Bränden aus, dazu kommen 27 Übungen und 16 Hilfeleistungen. Vier Sicherheitswachen galt es darüber hinaus zu bewältigen. Im Einzelnen erwähnte Ehrnsberger die Luftlandeübung bei Eglsee, einen Dachstuhl- und Kaminbrand in Schmidmühlen, Zimmerbrände in Höchensee und Vilshofen, den Containerbrand im Wertstoffhof und einen Pkw-Brand bei Pilsheim sowie verschiedene Absperrdienste bei Fronleichnam und zum Martinsumzug oder auch das Ausleuchten der Lauterach zum Brauch des Allerseelenschiffchen. Insgesamt zeigte sich der Kommandant sehr zufrieden mit der Einsatzbereitschaft und dem Ausbildungsstand.Mit der Einführung der First Responder wurde ein neues Kapitel in der Geschichte der Feuerwehr aufgeschlagen. Dem Bericht des Kommandanten schloss sich eine Präsentation des stellvertretenden Kommandanten Mathias Huger an. Der Dank galt auch dem Markt Schmidmühlen für die gute Unterstützung.Thomas Renner, stellvertretender Leiter des BRK Arbeitskreises "Helfer vor Ort", brachte seine Hochachtung zum Ausdruck, wie rasch der Aufbau der First Responder in Schmidmühlen gelang. Dies sei beispielhaft. An dieser Leistung würden sich viele Kommunen und Institutionen noch messen lassen. Kreisbrandinspektor Hubert Blödt informierte über das Einsatzgeschehen im Landkreis und bevorstehende Aufgaben. Ein besonderes Lob gab es für die Jugendarbeit bei der Feuerwehr Schmidmühlen. Zusammen mit der Führung nahm der KBI auch noch Ehrungen und Beförderungen vor. (Hintergrund)