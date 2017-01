Vermischtes Schmidmühlen

31.01.2017

2

0 31.01.2017

Zu den geplanten Terminen präsentierte sich der Winter heuer skifahrerfreundlich, und dem Start der Kurse beim Skiclub Schmidmühlen stand somit nichts im Wege. Pünktlich um 7 Uhr war Abfahrt zum ersten Kurstag ins Skigebiet Großer Arber.

"Der Großteil der 18 Teilnehmer waren Anfänger vom Jahr 2016 und kamen fast ausschließlich aus Schmidmühlen", betonte Vorsitzender Peter Dammith. Trotz der eisigen Temperaturen hatten nicht nur die Teilnehmer, sondern auch die Ausbilder richtig viel Spaß. Am Wochenende vom 14. und 15. Januar war der Intensivkurs angesagt. Am Samstag wurde fleißig gecarvt, und die Ausbilder zeigten sich von den Fortschritten der jungen Skifahrer begeistert. Am dritten Skikurstag stand das Abschlussrennen im Vordergrund. Mit vollem Elan waren alle dabei, und die Eltern sorgten für die richtige Stimmung im Zielraum. Nach der Ankunft in Schmidmühlen bildete im Gasthaus Lindenhof die Pommesparty den Abschluss. Alle Teilnehmer bekamen eine Goldmedaille samt Urkunde. Am 11. Februar fährt der SC nach Kaltenbach ins Zillertal. Letzte Mitfahrgelegenheit beim Ski-Club ist die Abschlussfahrt ins Pitztal. Abfahrt ist am Freitag, 24. März, um 15 Uhr in Schmidmühen. Auskünfte erteilt Peter Dammith (09474/349).