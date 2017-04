Vermischtes Schmidmühlen

24.04.2017

2

0 24.04.2017

"Gut ausgebildete Dienstleistende sind wichtig für jeder Feuerwehr. Diese Ausbildung muss bereits frühzeitig beginnen, denn gerade in den letzten Jahrzehnten hat sich das Einsatzspektrum deutlich erweitert", sind sich die Führungskräfte in Schmidmühlen einig. Einen wichtigen Schritt zu einer umfassenden Ausbildung haben die drei Gemeindefeuerwehren Emhof, Winbuch und Schmidmühlen mit der modularen Truppausbildung (MTA) getan, an der insgesamt 17 Personen teilnahmen.

In verschiedenen Ausbildungseinheiten lernten die angehenden Truppmänner wichtige Elemente des Feuerwehrdienstes. Hierzu gehören neben der Funkausbildung auch der Umgang mit gefährlichen Stoffen oder Knoten und Stiche sowie die Organisation der Feuerwehr. Die Ausbildung übernahmen Maike Leuthmetzer, Stefan Färber und Reinhard Götz (Winbuch), Helmut Werner (Emhof) sowie Jürgen Ehrnsberger, Mathias Huger, Julian Decker, Florian Schmidt und Christian Renghart (Schmidmühlen). Die Prüfung wurde von Kreisbrandinspektor Hubert Blödt sowie den beiden Kreisbrandmeistern Hubert Haller und Jürgen Ehrnsberger abgenommen. Keine Frage, dass bei der guten Ausbildung alle die Prüfung erfolgreich absolvierten. Lob für die tadellosen Prüfungsleistungen gab es auch von 2. Bürgermeisterin Eva Eichenseer.FFW Schmidmühlen: Tammy Allgeier, Lucas Ehrnsberger, Monika Ehrnsberger, Daniel Ehrnsberger, Katharina Müller, Aileen Planer, Stefan Planer, Matthias Riepl, Eva Riepl, Sandra Schmidt, Maurice Simon, Sebastian Wittl.FFW Winbuch: Katrin Justinger, Maria Müller, Timo Respondek, Tobias KollerFFW Emhof: Michaela Barth