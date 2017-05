Vermischtes Schmidmühlen

04.05.2017

3

0 04.05.2017

Kaum sind die unpässlichen Wintermonate vorbei, schon wird in der Lauterachtalgemeinde wieder viel gebaut, auch vom Fischereiverein. Hier tauschen in den nächsten Monaten die Mitglieder verstärkt die Angel und den Kescher mit Pickel und Schaufel und schaffen sich so ein eigenes Geburtstagsgeschenk.

Hintergrund 30 Jahre Fischereiverein



Schon kurz nach der Vereinsgründung gelang es, das erste Gewässer in der Vils anzupachten. Diesem folgten kurz darauf weitere, so dass der Verein innerhalb eines Jahres bereits auf eine Gewässerstrecke von zehn Kilometern zurückgreifen konnte. Ein besonderer Erfolg war 1991 die Verleihung des Umwelt- und Naturschutzpreises durch den Landkreis Amberg-Sulzbach an den Fischereiverein. Im März 1997 konnte mit der Anpachtung eines vier Hektar großen Baggersees in der Nähe von Schwarzenfeld ein weiterer wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung getan werden, ebenso 1997 mit dem der Ankauf des Jerglerweihers in der Nähe von Ebermannsdorf. Ein großer Wurf gelang den Fischern mit dem Erwerb des Mathias-Sees in der Nähe von Haselbach.



Der See hat eine Größe von acht Hektar, so dass der Verein innerhalb weniger Monate mehr als 10 Hektar eigenes Angelgewässer und 12 Hektar eigenen Grund kaufte. Durch zahlreiche Umsetzaktionen im Zuge der Hochwasserfreilegung wurden wichtige Fischbestände der gefährdeten Mühlkoppen oder Bachneunaugen gerettet. Zahlreiche Raritäten wie die Schmerle konnten dabei in der Lauterach nachgewiesen werden. Gerade diese Umsetzarbeiten brachten dem Verein einen guten Ruf ein, der bis heute Bestand hat. Ab 2007 konnten weitere Gewässer, ein Teilstück der Lauterach und Vils im Gemeindegebiet, dazugepachtet werden.



Die durch den Ankauf verschiedener Gewässer notwendige Verschuldung wurde bereits deutlich reduziert. Nun folgt der Bau einer Vereinshalle. (pop)

Der Fischereiverein Schmidmühlen hat begonnen, sich eine neue Unterstellhalle zu bauen. Viele größere und kleinere Gerätschaften sind notwendig, um die Gewässer sinnvoll und ökologisch wie ökonomisch zu bewirtschaften.Bis dato wurden die Gerätschaften auf viele kleine Standorte verteilt, was sich immer wieder bei Arbeitseinsätzen nicht unbedingt als vorteilhaft herausstellte. Die Vereinshalle im Zieglerweg soll nun eine Verbesserung bringen. Der Fischereiverein leistet sich mit dem Gebäude ein eigenes Geburtstagsgeschenk - er wird heuer 30 Jahre. Mit dem Bau dokumentiert sich auch ein Stück überaus erfolgreicher, weil zielgerichteter Arbeit, heißt es in einer Presseinfo. Die Gründung des Vereins erfolgte im Jahr 1987. Die Satzung wurde am 6. Juni 1987 angenommen. Der Bau dieser Lagerhalle wurde schon von langer Hand vorbereitet. Am 5. Februar 2015 konnte der Verein ein Grundstück am Zieglerweg ankaufen. Einige Zeit diskutierte man über verschiedene Möglichkeiten der Ausführung. Letztlich, auch der Zuschusslage geschuldet, entschied man sich für die aktuelle Ausführung des Gebäudes.Das Grundstück hat eine Größe von insgesamt 638 Quadratmetern. Die Halle selbst wird 23,36 mal 6,49 Meter groß, erstellt in Massivbauweise mit Satteldach, wobei das Dachgeschoss nicht ausgebaut wird. Die Ausführung lässt in Zukunft viele Optionen offen, heißt es seitens des Vereins. Eingebaut wird in Zusammenarbeit mit dem Markt Schmidmühlen ein öffentliches WC. Die Kommune unterstützt das Projekt mit 10 000 Euro. "Geld, das man gut brauchen kann", wie der Vorsitzende Josef Deml bestätigte. Erhalten und restaurieren will man auch den alten Bergkeller. Für diese Räumlichkeiten wird man sicher eine sinnvolle Nutzung finden.Die Finanzierung steht auf sicheren Beinen, in etwa zehn Jahren dürfte das Projekt abfinanziert sein. Die Baumaßnahme könnte Ende des Jahres abgeschlossen sein, so die Verantwortlichen.