Vermischtes Schmidmühlen

24.04.2017

Der Gartenbau- und Ortsverschönerungsverein gehört nicht nur zu den mitgliedsstärksten Vereinen der Gemeinde, sondern auch des Landkreises. Der Aufwärtstrend der letzten Jahre setzte sich auch 2016 fort. Die Gartler zählen aktuell 433 Mitglieder.

Tatkräftige Helfer

Vortrag und Pflanzenbörse

Vorstand OGV Schmidmühlen



Vorsitzende: Petra Tischler Vorsitzender: Bernhard Tischler Schriftführerin: Elke Fleischmann Kassier: Ingried Vierl Beisitzer: Gerhard Leitz, Alfred Reindl, Georg Höfler, Philipp Niebler, Klaus Langer, Edeltraud Seidenbeck, Mathilde Kolnhofer Revisoren: Josef Luschmann und Dietmar Kern . (pop)

Im Großen und Ganzen konnte somit auch im vergangenen Jahr der Mitgliederstand auf hohem Niveau konstant gehalten werden. Die Gartler sind ein rühriger Verein, bei dem sich die aktiven Mitglieder insbesondere für das Ortsbild engagieren. In drei Vorstandssitzungen wurden alle wichtigen Projekte abgehandelt. Den Arbeitsschwerpunkt für die aktiven Mitglieder bildete wie jedes Jahr der Blumenschmuck in der Gemeinde, hieß es in der Versammlung. So wurde an allen innerörtlichen Brücken und in Emhof Blumenschmuck angebracht. Ferner wurden vor der Pfarrkirche die Blumenpyramide und die Blumenkästen bepflanzt und aufgebaut - ebenso in Winbuch und Emhof. Dies geschah in Zusammenarbeit mit dem Bauhof.Für diese gute Zusammenarbeit und Unterstützung bedankte sich die Vorsitzende Petra Tischler besonders. Der Verein kümmerte sich auch um die Pflege der Blumen. So kann man wirklich sagen, dass die Gartler keine Mühen scheuten, um Schmidmühlen, Winbuch und Emhof aufblühen zu lassen. Der Dank von Petra Tischler galt allen Brückenpaten und Helfern, die beim Blumenschmuck mit anpacken. Die jährliche Ausflugsfahrt führte nach Bayreuth zur Landesgartenschau, im Anschluss besichtigte man noch die Katakomben und das Brauereimuseum. Am Marktfesteinzug beteiligte man sich mit 14 Mitgliedern, berichtete die Vorsitzende.Das Abräumen des Blumenschmucks an den Brücken und am Kirchplatz wurde im Oktober erledigt. Auch hier galt der Dank Bürgermeister Peter Braun, der bei diesen Arbeitseinsätzen immer ein Gemeindefahrzeug und tatkräftige Helfer zur Verfügung stellt. "Auch in punkto Pflanzen unterstützt uns die Gemeinde tatkräftig", wie Petra Tischler betonte. Im Herbst fand mittlerweile schon das 2. Erntedankfest zusammen mit den Imkern statt. "Es war wieder ein voller Erfolg."Trotz vieler Veranstaltungen und Investitionen kann der Gartenbau- und Ortsverschönerungsverein auf ein solides finanzielles Fundament bauen, das weitere Handlungsspielräume eröffnet. Dies ging aus dem Kassenbericht von Ingrid Vierl hervor. Bürgermeister Peter Braun dankte in seinen Grußworten dem OGV für seine Arbeit. Dabei würdigte er nicht nur die Arbeit für die Gemeinde und das Ortsbild, sondern auch die vielen Initiativen im Sinne einer intakten Umwelt und für ein attraktives Ambiente in den einzelnen Siedlungen.Reibungslos liefen die Neuwahlen ab. Dem offiziellen Teil der Versammlung schloss sich ein interessanter Vortrag von Arthur Wiesmet an. Als nächste Veranstaltung steht am Samstag, 29. April, die Pflanzenbörse im Wertstoffhof auf dem Programm. Beginn ist um 9 Uhr.