Vermischtes Schmidmühlen

27.03.2017

1

0 27.03.2017

Der Heimat- und Volkstrachtenverein ist, was bodenständige Traditionspflege anbelangt, die erste Adresse in Schmidmühlen. Dies zeigte sich wieder einmal bei der Jahreshauptversammlung. Eine breite Palette an Veranstaltungen und Terminen konnte der Vorsitzende Gerald Stauber aber auch die Jugendleiterin Michaela Mehringer auflisten. Interessant war der Blick in die Statistik. Aktuell zählt der Verein 304 Mitglieder. Drei langjährige Mitglieder verstarben. Vier Neumitglieder konnten begrüßt werden, Austritte musste der Verein keine verzeichnen. Als erster Bericht stand der Rückblick des Vortänzers Gerald Stauber auf dem Programm. Er berichtete, dass die Aktivitäten der Tanzgruppe im Jahre 2016 gut zu bewältigen waren.

Kleinere Feste

Sturm erfasst Zelt

Beitrag erhöht

Neuwahlen Trachtenverein



Vorsitzender/Vortänzer: Gerald Stauber 2. Vorsitzender/Fähnrich: Markus Mehringer 2. Fähnrich: Bernd Fruth



1. Kassier: Gerhard Reheis 2. Kassier: Gerhard Senft



Schriftführerin: Claudia Stauber 2. Schriftführerin: Anna-Lena Braun



Jugendleiterin/Vortänzerin: Michaela Mehringer 2. Jugendleiterin: Christine Fuchs



Musikwart: Josef Kalteis



Trachtenwart: Rita Geitner



Zeugwart: Manuel Müller



Beisitzer: Peter Braun, Günter Brechler, Maria Frankerl, Hubert Hummel, Maria Praller, Renate Senft, Maria Schafberger, Bernhard Tischler, Andrea Spies, Hermann Weigert



Jugendsprecher: Lea Kossak, Anne-Marie Mehringer



Kassenrevisoren: Lisa-Marie Braun, Mario Steckel (pop)

Ein Trend ist seit Jahren zu verzeichnen: Die Feste im Oberpfälzer Gauverband werden immer weniger. Vereine feiern immer mehr in kleinerem Rahmen. Dennoch war die Tanzgruppe viel unterwegs.Stauber gab auch seinen Bericht als Vorsitzender. Man hatte geistig die Landkarte der Oberpfalz vor Augen, als er all jene Veranstaltungen aufzählte, bei denen der Verein eine Abordnung stellte. Ein besonderes Erlebnis war eine Fahrt zum Jubiläum des Bier-Reinheitsgebots von 1516. Auf Einladung von Prinz Luitpold von Bayern nahm der Heimat- und Volkstrachtenverein am Kirchenzug in Kaltenberg teil. Rund 300 Vereine und Musiker beteiligten sich an den Feierlichkeiten.Eine erste große Veranstaltung begann im Frühjahr mit dem Heimatfest, das eigentlich bis zum späten Abend zünftig gefeiert wurde, erinnerte sich nicht nur der Vereinsvorsitzende. Bis ein heftiges Gewitter mit Sturmböen kam.Nicht ganz ohne Folgen für den Trachtenverein. Eine Böe ergriff das kleine Festzelt, riss es aus den Verankerungen und drückte es gegen die Wand des Trachtenheims. Es wurde Gott sei Dank niemand verletzt.In der Bundeshauptstadt hat die Trachtenpflege und die bayerische Tradition ebenfalls einen festen Platz und es gibt sogar einen Verein, der dies auch intensiv pflegt: der Verein der Bayern in Berlin. Mit diesem pflegt der Heimat- und Volkstrachtenverein Schmidmühlen eine langjährige Partner- und Freundschaft. Die Berliner blickten auf ihr 140-jähriges Bestehen zurück und so war es für die Schmidmühlener keine Frage, nach Berlin zu fahren um dem Jubelverein zu gratulieren.Bei 16 Proben wurden mit der Trachtenjugend die verschiedenen Volkstänze einstudiert. Dies ging aus dem Bericht der Jugendleiterin Michaela Mehringer hervor. Man beteiligte sich an vielen Veranstaltungen des Vereins, bereitete sich gemeinsam auf das Weihnachtsfest vor und beteiligte sich sehr erfolgreich am Ferienprogramm. Auftritte konnten im vergangenen Jahr nicht absolviert werden.Einstimmig wurde eine Beitragserhöhung um zwei Euro beschlossen. Bürgermeister Peter Braun überbrachte die Grüße des Marktes und zeigte sich mit Blick auf das enorme Arbeitspensum beeindruckt.