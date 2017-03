Vermischtes Schmidmühlen

Der Neustart im vergangenen Jahr - er ist gelungen. Zu diesem Ergebnis kommen die Mitglieder nicht zuletzt auch nach der Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbandes mit den turnusmäßigen Neuwahlen.

Soziale Gerechtigkeit

Einfache Anfänge

Neuwahlen VdK Schmidmühlen



Vorsitzender: Karl Bauer



2. Vorsitzender: Bernhard Tischler



Schriftführer: Albin Koller



Vertreterin der Frauen: Brigitte Schlagbauer



Kassier: Brigitte Schlagbauer



Beisitzer: Raimund Scherer, Johann Mehringer, Peter Göth



Die Überprüfung der Kasse erfolgte über den Kreisverband. Der Vorstand wurde auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. (pop)

Die Neuausrichtung des VdK-Ortsverbandes hat in den vergangenen Monaten viel Energie gekostet, aber sie darf als durchwegs erfolgreich bezeichnet werden, hieß es in der Versammlung. Eine erste große Veranstaltung im Herbst mit Ehrungen und einem informativen Fachvortrag stieß auf große Resonanz. Im Dezember traf sich der Verein zu einer Weihnachtsfeier im Trachtenheim - auch hier war der Besuch gut. Neben diesen beiden Veranstaltungen traf sich die Führung zu vier Vorstandssitzungen. Der VdK zählt zum Jahresende rund 140 Mitglieder.In seinem Rechenschaftsbericht verwies Vorsitzender Karl Bauer auch auf die Aktivitäten und Leistungen des Landesverbands. Dem gehören derzeit 664 000 Mitglieder an. "Das sind doppelt so viele wie alle Parteien in Bayern Mitglieder haben. Diese Entwicklung ist enorm." Schon seit 70 Jahren setze sich der Verband für soziale Gerechtigkeit ein. "Aufbruch und Zuversicht im Einsatz für eine bessere und gerechte Zukunft bestimmten und bestimmen auch heute noch die Arbeit des VdK", so Karl Bauer. Täglich treten dem Verband 140 neue Mitglieder bei.Interessant war auch ein kurzer Rückblick auf die Mitgliederentwicklung des Ortsverbandes. Dem gehörten im Jahr 1982 insgesamt 63 Mitglieder an, 1995 waren es 46, 2011 schon 109 und nun fünf Jahre später immerhin 140. Ebenfalls positiv fiel der Kassenbericht von Peter Göth aus. Der Ortsverband hat solide gewirtschaftet und hat ein kleines finanzielles Polster.In seinen Grußworten gratulierte Bürgermeister Peter Braun zu einer erfolgreichen Vereinsarbeit. Er blickte auf mehrere konstruktive Gespräche mit der Vereinsführung in punkto Barrierefreiheit zurück. "Wir sind für dieses Anliegen und für diese Aufgaben sensibilisiert", so Braun. "Es ist aber schwierig, innerhalb kurzer Zeit diese gesellschaftliche Aufgabe umzusetzen. Auch in Schmidmühlen werden wir dies mit vielen kleinen Schritten in Angriff nehmen."Die Grüße des Kreisvorstands überbrachte Kreisvorsitzende Marianne Kies-Baldasky. Das 70. Gründungsjubiläum nahm sie zum Anlass, die Geschichte des VdK kurz Revue passieren zu lassen. Klein und einfach waren die Anfänge, alles begann mit einer Bretterkiste und einer einfachen Schreibmaschine. Die Genehmigung des Verbandes erfolgte im Juli 1945 als "Betreuungsstelle für Kriegsopfer in Bayern". Am 29. November 1946 erteilte das zuständige Staatsministerium des Inneren dem "Verband der Körperbehinderten, Arbeitsinvaliden und deren Hinterbliebenen in Bayern" die Zulassung. Die Kreisvorsitzende weiter: "Auch in Schmidmühlen erfolgte eine VdK-Gründung, und zwar im Sommer 1947, also vor 70 Jahren. Genauso lange mit dabei ist der Ehrenvorsitzende Josef Fertsch. Er wurde für seine langjährige Vereinstreue mit dem Ehrenzeichen in Gold geehrt. Für 20 Jahre Mitgliedschaft erhielten Josef Luschmann und Frieda Koll ihre Würdigungen.Vorsitzender Karl Bauer dankte zum Abschluss Raimund Scherer für die Helft-Wunden-heilen-Sammlung. Der ausscheidenden Frauenbeauftragten Sieglinde Opitz überreichte er ein kleines Präsent. Reibungslos gingen die Neuwahlen vonstatten. Das Team mit Vorsitzendem Karl Bauer macht weiter und bekam auch die Rückendeckung der Mitgliederversammlung.