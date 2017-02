Vermischtes Schmidmühlen

07.02.2017

Ihr Herz schlug immer für ihren Heimatort. Auch wenn Paula Sietz , geborene Eichenseer , schon viel in der Welt herumgekommen ist. Jetzt feierte sie mit ihrer Familie ihren 80. Geburtstag in ihrem Elternhaus.

Die Jubilarin ist in Schmidmühlen und in Amberg zur Schule gegangen. Bei der Standortverwaltung der Bundeswehr im Truppenübungsplatz Hohenfels und später in der Kaiser-Wilhelm-Kaserne (KWK) arbeitete sie als Sekretärin. Bei einem Faschingsball im KWK-Kasino lernte sie ihren späteren Mann Edmund Sietz kennen. Er war als amerikanischer Soldat in der benachbarten Möhlkaserne stationiert. 1962 folgte sie ihm in die USA, nach New Jersey. 1963 gaben sich die beiden das Jawort. Elf Jahre später kehrten sie, auch wegen ihrer Eltern, nach Deutschland zurück.Edmund Sietz, in Rostock geboren und mit seinen Eltern nach dem Krieg nach Amerika ausgewandert, bekam bei Siemens in Erlangen schnell eine Anstellung. Seine Frau war bis zur Pensionierung Sekretärin bei Sylvania-Licht in Erlangen. "Bis 1997 haben wir in Erlangen gewohnt und jetzt sind wir schon wieder 20 Jahre in Schmidmühlen", erzählte sie. Ihr Elternhaus, den ehemaligen Pfarrhof, haben die beiden mit viel Aufwand saniert. Ein wenig stolz sind sie, dass sie direkt neben dem Oberen Schloss wohnen. So hatte auch Bürgermeister Peter Braun keinen weiten Weg. Neben ihm gratulierten der Jubilarin ihre beiden Kinder und die zwei Enkel, KAB, Frauenbund, Pfarrer Werner Sulzer und der Männergesangverein Liederkranz, dem Paula Sietz als einzige Frau angehört. "Was ich so alles mache?" Dazu gehören die Arbeiten im Haus, Einkäufe und Spaziergänge. Und am Abend natürlich ein Tatort und Tierfilme. Dazu kommt die Geselligkeit mit Freunden und Bekannten und auch, immer ein bisschen gefordert sein, verriet sie.