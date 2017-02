Vermischtes Schmidmühlen

06.02.2017

4

0 06.02.2017

Winbuch. Ein Spendenscheck in Höhe von 2500 Euro der Raiffeisenbank Unteres Vilstal ist ein schöner Grundstock für die anstehende Innenrenovierung der Filialkirche St. Bartholomäus in Winbuch. Im Jahr 2015 hat man eine umfangreiche Außenrenovierung und die Sanierung der Kirchenmauer gesehen. Etwa 240 000 Euro hat die Pfarrei in Schmidmühlen in die Sicherung investiert. Auf die Kirchenmauer entfielen damals gut 60 000 Euro.

Wie Pfarrer Werner Sulzer und Kirchenpfleger Bernhard Graf den beiden Bankvorständen Karl Schlagbauer und Dr. Michael Doblinger erzählten, steht wahrscheinlich noch heuer der Beginn einer umfangreichen Innenrenovierung an. Putz-Analysen hat es an verschiedenen Stellen der Filialkirche bereits gegeben, informierte Pfarrer Werner Sulzer. "Derzeit sind wir dabei, einen Kostenrahmen aufzustellen und die Ausschreibungen vorzubereiten"."Spenden in dieser Größenordnung sind immer eine große Hilfe", bedankten sich Pfarrer Werner Sulzer und Kirchenpfleger Bernhard Graf bei den Bank-Vorständen.Die katholische Kirche St. Bartholomäus war einst eine Nebenkirche von Vilshofen und Schlosskapelle. Am 3. April 1786 wurde in der Kirche Baron und Hofmarksherr Teufel begraben. Das benachbarte Schloss geht auf das 14. Jahrhundert zurück. Hofmarksherrn waren die Winbucher, die dem Ort auch den Namen gaben. Dazu kamen als Hofmarkherrn die Hausner, Seydel, Rummel, Aretin und im 18. Jahrhundert die Teufel von Pirkensee. Und dass von 1538 bis 1622 Winbuch schon einmal lutherisch gewesen war, das wissen heute noch die wenigsten im Dorf.