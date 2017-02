Vermischtes Schmidmühlen

"Schmidmühlen ist meine Schule" - für Rektorin Ursula Braun ist dies nicht nur ein Lippenbekenntnis, dahinter verbirgt sich auch sehr viel pädagogisches Herzblut. In den vergangenen Tagen feierte sie in ihrer gewohnten Schulumgebung ihren 60. Geburtstag. In ihrer Aussage steckt auch ein gewisser Stolz und viel Verantwortungsbewusstsein, dass sie die Geschicke der Erasmus-Grasser-Schule lenken darf. Man spürt es, dass sie sich in Schmidmühlen wohl fühlt.

"Ich bin auch riesig überrascht gewesen, was sich alle gemeinsam zu meinem 60. Geburtstag so alles ausgedacht hatten. Dabei hatte ich mir doch nur ein Lied gewünscht", meinte Braun an ihrem großen Tag. Dass es Braun im Jahr 2012 wieder an die Grundschule nach Schmidmühlen gezogen hat, kommt freilich nicht von ungefähr. Von 1990 bis 1997 war Ursula Braun schon als Lehrerin in Schmidmühlen tätig gewesen. "Eine sehr, sehr schöne Zeit, die ich nicht missen will."Die Pädagogin ist seit 1978 verheiratet, Mutter von zwei erwachsenen Töchtern und Oma von drei Enkelkindern. Zu ihrem Ehrentag gratulierten ihr neben der Schulgemeinschaft, angefangen von den Kindern bis hin zum Lehrerkollegium, auch die Schulbediensteten, die Mitarbeiter der Mittagsbetreuung, die Leiterin der musikalischen Früherziehung Ilona Reheis, die Kindergartenkinder mit ihrer Leiterin Angela Graf, der Elternbeirat samt Schulchor und Bürgermeister Peter Braun sowie das staatliche Schulamt.Bestens ausgestattet ist sie jetzt auch, um ihrem Hobby, dem Schwimmen nachzugehen - dazu überreichte ihr stellvertretende Schulleiterin Silvia Lorenz eine gut sortierte und gepackte Badetasche als Geschenk.