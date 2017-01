Vermischtes Schmidmühlen

14.01.2017

Emhof. Groß war der Gratulationsreigen bei Rupert Auer aus Emhof zu dessen 95. Geburtstag. Für den Jubilar selbst ist es aber das schönste Geschenk, das er bei guter Gesundheit sein kann, meinte er zu all den Glück- und Segenswünschen.

3. Bürgermeister Martin Bauer dankte für Auers Engagement. "Rupert Auer hat sich um das Wohl seines Heimatortes verdient gemacht. Seine Arbeit im Marktgemeinderat, aber auch sein Engagement im Ehrenamt sind bezeichnend für einen Mitbürger, der nie gerne im Mittelpunkt stehen wollte, aber dennoch viel erreicht hat." Geboren wurde Auer in Emhof. Dort ging er auch zur Schule. Das Schreinerhandwerk erlernte er bei Meister Josef Huger in Schmidmühlen. Wehrmacht und Gefangenschaft haben den jungen Gesellen damals sehr geprägt.Er half einige Jahre im elterlichen Betrieb, ehe er den Sprung in die Selbstständigkeit wagte. Bis 1989 war er als Bau- und Möbelschreiner tätig. 1959 heiratete er Margareta Haas aus Rieden. Aus der Ehe gingen drei Töchter hervor. 18 Jahre arbeitete der Jubilar im Zweckverband zur Wasserversorgung der Vils-Naab-Gruppe als Verbandsrat mit. Von 1982 bis 1996 vertrat er die Interessen seines Heimatortes im Schmidmühlener Rathaus. Zwei Jahrzehnte gehörte er der Kirchenverwaltung seiner Heimatpfarrei in Dietldorf an, sechs Jahre war er Vorsitzender des Imkervereins in Burglengenfeld. 1984 wurde ihm der Goldene Meisterbrief der Handwerkskammer verliehen. Auer ist vielen auch als treuer Altötting-Wallfahrer bekannt. Mehr als 20 Jahre gehörte er der Pilgerleitung der Diözese Regensburg an.Zum Ehrentag gratulierten die Kinder mit ihren Familien sowie je eine Abordnung des Kriegervereins Dietldorf und des Imkervereins Burglengenfeld, die Feuerwehr, die Vilstalschützen, die Freie Wählergruppe Emhof, ehemalige Marktratskollegen der FW Schmidmühlen und Pfarrer Helmut Brügel als Vertreter der Pfarrei. Für den Markt machte 3. Bürgermeister Martin Bauer die Aufwartung und überbrachte auch die Glückwünsche des Landrats Richard Reisinger. Mit einem Ständchen gratulierte die Blaskapelle St. Ägidius aus Schmidmühlen.