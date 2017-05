Vermischtes Schmidmühlen

15.05.2017

Eine falsche Bewegung, ein Tritt daneben oder ein Sturz: Das sind Momente, die ein Leben verändern können. Momente, auf die ein First Responder spezialisiert ist.

Gemeinsam stark

Hintergrund Ein Blick ins vergangene Jahr: Es waren Sandra Schmidt und Maximilian Heimler, die diese Idee nach Schmidmühlen brachten. Damit sind sie bei der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr, dem Markt und dem BRK Amberg-Sulzbach auf offene Ohren gestoßen.



Schmidmühlen als Ersthelfer-Standort macht Sinn, denn der nächste ist in Burglengenfeld. Wenn jede Sekunde zählt, ist die Anfahrtszeit zu lange. Die Mitglieder informierten sich deshalb, wie andere First-Responder-Standorte in Kooperation von Feuerwehr und BRK funktionieren.



Erste Gespräche dazu fanden im Oktober 2015 statt. Ein Konzept für eine Zusammenarbeit wurde ausgearbeitet und umgesetzt, so dass die First Responder Schmidmühlen am 1. Mai letzten Jahres ihren Dienst aufnehmen konnten. (pop)

In der Feuerwehr hat sich die Gruppe etabliert und ist nicht mehr wegzudenken. Jürgen Ehrnsberger, Kommandant

In Schmidmühlen hat es einige Zeit gedauert, bis man etwas mit dem Begriff "First Responder" anfangen konnte. Ein Jahr nach der Gründung der neuen Feuerwehr-Gruppe können es die Bürger. Und sie haben sie zu schätzten gelernt.Seit Mai 2016 kommt in Schmidmühlen und für umliegende Ortschaften schnelle Hilfe - die First Responder. Ihr Arbeitspensum ist kaum zu glauben. In den zwölf Monaten wurden sie zu 159 Notfällen gerufen. Mittlerweile ist die Gruppe auf zwölf Helfer angewachsen. Alle haben eine Ausbildung zum Sanitäter durchlaufen.Die Ausbildung beginnt mit einer Einführung in den Sanitätsdienst und in die Aufgaben eines Sanitäters. Dazu gehören Inhalte wie die Grundlagen der Anatomie und Physiologie. Themen sind unter anderem das Gehirn mit Nervensystem, die Atmung und der Aufbau von Lunge und Brustkorb und das Herz-Kreislauf-System mit dem Blutkreislauf. Auch Diagnostik, Verletzungs- und Krankheitsbilder müssen First Responder erkennen können. Der Markt stand und steht dem Projekt positiv gegenüber und hat es von Anfang an befürwortet. "In der Feuerwehr hat sich die Gruppe etabliert und ist nicht mehr aus der Feuerwehr wegzudenken", betont Kommandant Jürgen Ehrnsberger. Das Bayerische Rote Kreuz in Amberg hat die Ausbildung der neuen Helfer ermöglicht und stellte Übungsmaterialien für Fortbildungen zur Verfügung.Nur gemeinsam ist das Projekt First Responder auch in Zukunft zu realisieren. Die Resonanz der Bürger und die Spendenbereitschaft von Privatpersonen und Unternehmen aus der Region ist überwältigend. So spendeten zuletzt der Gartenbau- und Ortsverschönerungsverein sowie de VDK-Ortsverband. Stellvertretend für die Vereine übergaben Vorsitzender Karl Bauer und Kassier Brigitte Schlagbauer für den VdK sowie für den Ortsverschönerungsverein zweiter Vorsitzender Bernhard Tischler und Vorstandsmitglied Klaus Langer die Schecks."Uns ist es ein Anliegen, die Gruppe zu unterstützen", betonten die Vereins-Vertreter. Dafür bedankten sich Feuerwehrvorsitzender Christian Renghart und Sandra Schmidt.Spenden können die First Responder immer noch brauchen. Nach wie vor ist die Gruppe im Aufbau. Die Mitglieder müssen noch viel Geld in die Hand nehmen, um die notwendige Ausrüstung wie Schutzkleidungen zu finanzieren.