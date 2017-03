Vermischtes Schmidmühlen

21.03.2017

Im vergangenen Jahr landete er bei der Deutschen Meisterschaft auf dem fünften Platz. Aber da ist noch mehr drin - sagt Peter Bauer. Der Schmidmühlener Sportholzfäller hat mit den Vorbereitungen für die neue Saison begonnen. Sein Ziel: "Ich will mich, wie in jedem Jahr, insgesamt verbessern, vor allem aber an der Hot Saw. In dieser Disziplin habe ich noch was gut zu machen."

Damit spielt der Schmidmühlener auf seine Disqualifikation an der PS-gewaltigen Rennmotorsäge bei der Deutschen Meisterschaft 2016 an. Neben Kraft- und Ausdauertraining lege Bauer deshalb seinen Trainingsschwerpunkt auf die Technik, um beim Saisonauftakt, dem Amarok-Cup am Samstag, 27. Mai, in Murrhardt, auf den Punkt fit zu sein, heißt es in einer Pressemitteilung. Bauer ist seit Jahren aktiv in der Königsklasse im Sportholzfällen. Außer seinem fünften Platz bei der Deutschen Meisterschaft 2016 war Bauer mit der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Stuttgart dabei. Zu Vorbereitung auf kommende Wettkämpfe üben die Timbersports-Athleten in speziellen Trainingscamps wie dem offiziellen Trainingsstützpunkt in Mellrichstadt (Bayern) die anspruchsvollen und spektakulären Disziplinen."Stihl Timbersports" ist eine internationale Wettkampfserie im Sportholzfällen. Ihre Wurzeln liegen in Kanada, den USA, Australien und Neuseeland. Um die Besten ihres Standes zu ermitteln, veranstalten die Waldarbeiter dort von jeher lokale Wettkämpfe im Holzfällen. Aus diesem Kräftemessen haben sich professionelle Veranstaltungen auf hohem sportlichem Niveau entwickelt, seit 2001 auch in Deutschland.Bei nationalen und internationalen Wettkämpfen der Königsklasse im Sportholzfällen treten die Athleten in drei Axt- und drei Sägedisziplinen gegeneinander an. Springboard, Underhand Chop und Standing Block Chop gehören zu den klassischen Axtwettbewerben; bei der Single Buck (Zugsäge), der Stock Saw (handelsübliche Motorsäge) und der Hot Saw (bis zu 80 PS starke, getunte Motorsäge) kämpfen sie um Bestzeiten.