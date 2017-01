Skiclub spendet Erlös der Aktion zur Waldweihnacht an First Responder

Vermischtes Schmidmühlen

27.01.2017

Bei der Waldweihnacht an der Hammerkapelle hatte der Skiclub eine Spendenaktion zugunsten der örtlichen First Responder organisiert. Nun übergab die Führungsspitze des Clubs (Bild) den Erlös von 350 Euro. Für die Summe bedankte sich Vorsitzender Peter Dammith besonders bei Vereinsmitgliedern und Teilnehmern der Waldweihnacht. "Der Betrag, wenn auch nur ein kleiner, dient zur Unterstützung und zum Aufbau der noch jungen Organisation, damit die ehrenamtlichen Responder mit allen wichtigen Gerätschaften und Ausrüstungsgegenständen versorgt werden können", so der Vorsitzende. Man könne nur hoffen, dass man den Einsatz der First Responder nicht in Anspruch nehmen müsse. Falls doch, könne man sich sicher sein, dass gut ausgebildete und ausgestattete Helfer zur Seite stünden. Über mangelnde Arbeit bräuchten sich die aktiven First Responder nicht beklagen. Es vergehe kaum eine Woche, ohne dass die ausgebildeten Leute zur Hilfeleistung gerufen werden. Sandra Schmidt berichtete von über 100 Einsätzen seit der Gründung im Mai 2016. Ferner erwähnte sie mit Stolz, dass aktuell eine 24-stündige Bereitschaft sieben Tage in der Woche sichergestellt sei. Für die Spende bedankten sich nicht nur die First Responder, sondern auch Jürgen Ehrnsberger, der Kommandant der Feuerwehr Schmidmühlen. Bild: bjo