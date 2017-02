Vermischtes Schmidmühlen

28.02.2017

18

0 28.02.201718

Wie heißt Fasching auf Türkisch, Bulgarisch oder Rumänisch? Natürlich "Oho". Schmidmühlen ist da ganz international. Nicht nur beim Faschingszug. Sondern auch beim DSL-Drama von Emhof. Klar, dass diese Baupanne im Gaudiwurm am Faschingsdienstag ein Thema war.

(bö) Eine letzte gewaltige Breitseite Fasching, Frohsinn und Heiterkeit gab es zum närrischen Endspurt bei den Vils- und Lauterachtalern. Dass die ganz international sind, haben jetzt auch diverse Bautrupps verstanden, die am Dienstag mit viel "Schmidmühlen Oho!", "Diti, Diti", "Helau" und zum ersten Mal auch mit "Beri, Beri" durch den Markt zogen. Der Wettergott, auf den man bekanntlich alles schieben kann, war den Schmidmühlenern nicht allzu gut gesinnt - aber Ende gut, alles gut: Mehrere Tausend Besucher kamen trotzdem - und hatten halt vorsichtshalber Regenschirme dabei.Fünf Faschingsgesellschaften samt Tollitäten und Hofstaat machten dem Jubilar, dem Faschingskomitee Schmidmühlen, ihre Aufwartung zum 50-jährigen Bestehen: die Faschingsmacht aus Dietldorf, die Narrhalla Haselmühl-Amberg-Kümmersbruck, die Faschingsgesellschaften aus Beratzhausen und aus Hirschau sowie die Narrhalla Rot-Gold aus Rieden. Dass in Schmidmühlen "da Hund varreckt" sein soll, das nahm die Sängergilde aufs Korn, die ausnahmsweise auch um Fünferler gekartelt hätte. Wenn sie ein Wirtshaus gefunden hätte. Der Watter-Kini hat beim 1000-Euro-Superspiel in Schmidmühlen Konkurrenz vom langen Longo bekommen: Der nahm ihm die besten Spiele aus der Hand und machte sich mit dem Preisgeld davon."Wo ist Plan und wo ist Chef vom Chef"? Gleich mehrfach im Narrenblickpunkt war der internationale DSL-Ausbau in Schmidmühlen - doch keiner verstand die Bauarbeiter, weil die Schmidmühlener eben kein Türkisch, Bulgarisch oder Rumänisch können. Mit 99 Jahren auf dem Buckel zeigte sich der Frauenbund noch gut in Schuss. Waren die Damen doch noch vor ein paar Tagen als Ballett-Granaten auf der Showbühne gestanden.Eine Hausmacht waren im Faschingszug die Dietldorfer. Ihre Vils-piraten-Kapelle kam in friedlichster Absicht nach Schmidmühlen - wohl, um ein Bündnis gegen die Amberger zu schmieden, denn die hatten schon einmal den Schmidmühlenern ihr Salzschiff geklaut. Ein bunter Farbklecks waren die Gardemädchen von 1969 und benachbarten Jahrgängen. Sie zeigten, dass sie immer noch marschieren können. Da Bauwogn von Rieden hat mit dem von Schmidmühlen einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Und per Whatsapp kann man sich jetzt Burger, Bier und Pizza ins Haus liefern lassen - auch dafür wurde kräftig die Werbetrommel gerührt.In den Zug eingereiht hatten sich die Zanter Feiergruppe, der Heimat- und Volkstrachtenverein, die Kirwaleit, das Bierbike von Max Wiesner, die Burschenvereine aus Diesenbach und Eitlbrunn, der Moosacher Chaotenverein und natürlich die Schmidmühlener Hexen, die eifrig Aufnahmeanträge verteilten.