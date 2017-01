Vermischtes Schmidmühlen

Als Theresia Dotzler wurde die Jubilarin vor 80 Jahren in Freudenberg geboren. Dass ihr Herz immer noch "freudenbergerisch" schlägt, hört man immer wieder aus ihren Erzählungen, obwohl sie bereits 1970 nach Sinzenhof geheiratet hat. Die Mitarbeit in der Landwirtschaft und die Familie waren stets ihr Lebensmittelpunkt. Bis 2014 war es dem Ehepaar Theresia und Xaver Schaller ein gemeinsames Leben vergönnt, ehe ihr Mann vor gut zwei Jahren unerwartet verstarb. Zufrieden und weltoffen seien sie stets gewesen, blickte die Jubilarin zurück.Auch wenn es da und dort einmal zwickt, Theresia Schaller ist ein lebensfroher Mensch geblieben, der nie mit seinem Schicksal gehadert hat. "Da müssen wir unserem Herrgott danken, dass er uns immer so gut mitkommen lässt", erklärt sie ihren Optimismus.Zu ihren Ehrentag gratulierten ihre beiden Kinder mit Familien, Verwandte, Nachbarn und Freunde. Für die Pfarrgemeinde war Pfarrer Werner Sulzer gekommen, weitere Glückwünsche überbrachten Arlett Graf von der örtlichen Raiffeisenbank und Bürgermeister Peter Braun für die Marktgemeinde.