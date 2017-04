Vermischtes Schmidmühlen

05.04.2017

Der Katholische Frauenbund hat seinen Mitglieder ein reichhaltiges Programm anzubieten. Auch wurden die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder mit einem Blumenstrauß verabschiedet. Einen Ausblick auf das laufende Jahr gab Rosi Obermeier: Frauenfrühstück in Winbuch, Treff am alten Netto-Markt zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist am Samstag, 8. April, um 9 Uhr. Im Terminkalender befinden sich auch wieder eine Maiandacht am Mittwoch, 17. Mai, mit anschließendem gemütlichen Beisammensein in Höchensee sowie die Muttertagsfahrt am Samstag, 20. Mai, nach Rothenburg/Tauber. Die Diözesanwallfahrt Amberg ist am Samstag, 27. Mai. Teilnehmen wird man am Fronleichnamsfest in Schmidmühlen am Donnerstag, 15. Juni. Am Bergfest in Amberg am Donnerstag, 6. Juli, wird sich an der Frauenbund-Messe beteiligt. Ein Besuch der Kirwa in Eglsee ist geplant für Montag 17. Juli, Abfahrt 14.30 Uhr am alten Netto-Markt zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Bei der Jahreshauptversammlung bekamen die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder einen Blumenstrauß.