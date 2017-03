Vermischtes Schmidmühlen

01.03.2017

88

0 01.03.201788

Weil die Arbeiter einer Telefongesellschaft mehrmals falsch buddelten, haben die Emhofer aus der Gemeinde Schmidmühlen immer noch keine leistungsfähige Internetverbindung in ihrer Ortschaft - obwohl die Glasfaserleitung schon in 300 Meter Entfernung in Sichtweite war.

Mit Pickel und Schaufel

Ohne Deutschkenntnisse

Thema bei Bürgern

Das sagt die Telekom "Die beschriebenen Schwierigkeiten in der Gemeinde Schmidmühlen sind in der Realisierung der Tiefbautrasse während der Bauarbeiten entstanden", informierte Telekom-Sprecher Dr. Markus Jodl. Die örtlichen Gegebenheiten hätten die ursprünglich geplante Bauweise nicht zugelassen, "was erst im Bauprozess sichtbar wurde".



Alternativen Bauweisen, die die Telekom angeboten hätte, "wurde vom genehmigenden Staatlichen Bauamt nicht zugestimmt". Die Konsequenz ist laut Jodl folgende: "Die begonnene Trasse muss zurückgebaut werden." Die Alternative befindet sich gerade in der Genehmigungsphase. Aufgrund der aktuellen Witterungslage konnte auch die Bereinigung der nun nicht nutzbaren Trasse noch nicht abgeschlossen werden.



Wie geht es jetzt weiter? Jodl betonte, dass die Probleme nur einen von insgesamt zwölf Standorten betreffen, die errichtet werden. Die Fertigstellung der weiteren elf Standorte ist für März geplant. Der letzte ist abhängig von der Genehmigung und Errichtung der angesprochenen Kabeltrasse. "Wir gehen davon aus, dass dieser bis August 2017 in Betrieb geht." (roa)

Emhof. Im Emhofer Bushäuschen hängen Plakate als Werbung für Veranstaltungen mit Aufschriften wie "Wilderer Ball - Männer willkommen" oder eine Liste mit einem Unterkunftsverzeichnis. Die hölzerne Bretterbude gleicht einer Pinnwand im sozialen Netzwerk, Version analog. Viele Bilder in die virtuelle Welt hochzuladen, ist in Emhof nur etwas für Menschen mit viel Zeit. Die Internetverbindung läuft auf Modem-Niveau. Dabei hätte es schon längst anders sein können. Der Breitbandausbau mit 90-prozentiger Förderung ist längst bewilligt, im Ortskern von Schmidmühlen waren die Grabungsarbeiten im vollen Gange. Das Glasfaserkabel lag teilweise schon unter der Erde. Nur dummerweise an der falschen Stelle.Im November 2015 war Bürgermeister Peter Braun noch voller Optimismus. Die Verträge mit der Telekom waren unterzeichnet. Der Marktgemeinde wurde von ihrem Vertragspartner zugesichert, dass der Breitbandausbau bis Ende 2016 fertig sein wird. Dann passierte erst einmal gar nichts. "Als ein Dreivierteljahr nichts vorwärtsging, waren wir schon sehr skeptisch." Im Sommer 2016 "brach es über den Markt herein". Etwa 15 Arbeiter einer rumänisch-stämmigen Firma aus Weinheim in Baden-Württemberg (APM Projekt) hatten anscheinend von der Telekom den Auftrag für Erdarbeiten erhalten. "Mit Pickel und Schaufel fingen sie an", erinnerte sich Braun kopfschüttelnd. Später kam ein türkisches Unternehmen mit etwa neun Leuten dazu, dafür hatten diese drei bis vier Minibagger dabei. Sie fingen direkt neben der Staatsstraße 2165 an zu graben, hatten bereits zwei Kilometer Kabel verlegt, als das Staatliche Bauamt vorbeikam. Baustopp. Denn: Die Verlegung entlang der Straße zwischen Schmidmühlen und Emhof erfolgte "nicht antrags- und genehmigungskonform". Wurde die Baufirma nicht von ihrem Auftraggeber ausreichend über Auflagen, Bedingungen und Festlegungen der gemeinsamen Begehungen informiert? Oder wurden diese schlichtweg ignoriert? "Darüber kann nur spekuliert werden", sagte Stefan Noll, Abteilungsleiter im Staatlichen Bauamt.Wie auch immer, die Leitung musste neu verlegt werden. Und zwar mit ausreichendem Abstand von der Straße. Laut Behörde sollte dieser circa vier Meter betragen. "Also hat man dort neu zu baggern angefangen", erinnerte sich Bürgermeister Braun zurück. "Leider waren an dieser Stelle bereits Kabel in der Erde. Es gab massive Probleme." Vorhandene Pläne hatte keiner studiert. Das Manko: Die Arbeiter waren nicht der deutschen Sprache mächtig. "Aufgrund von Verständigungsproblemen konnte die ausführende Firma die vor Ort erfolgten Einlassungen der Vertreter der Straßenbauverwaltung nicht verstehen. Erst nach mehreren Telefonaten und Wartezeiten konnte ein Deutsch sprechender Mitarbeiter der Unternehmung auf die Baustelle beordert werden", sagte Noll. Der betreuende Bauleiter befindet sich derzeit aufgrund einer Projektsteuerung im Ausland, informierte eine Sprecherin der Firma APM Projektmanagement und Verwaltungs GmbH. "Grundsätzlich handeln wir nach gültigen Regeln der Technik und nach den Vorgaben unser Auftraggeber", hieß es vom Unternehmen.Derzeit ist auf der Baustelle Winterpause. Der missglückte Ausbau nach Emhof geht an den Dorfbewohnern nicht spurlos vorbei. Sie brachten das Thema bei der jüngsten Bürgerversammlung auf die Tagesordnung. "Ich will, dass die Maßnahme bald abgeschlossen wird", wünschte sich der Bürgermeister ein baldiges Ende des Grabe-Rummels, denn augenblicklich "fehlen mir die Worte".