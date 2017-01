Vermischtes Schmidmühlen

31.01.2017

4

0 31.01.2017

Der Ort hätte nicht besser gewählt werden können. Im Herrgottswinkel des Trachtenheims trafen sich wieder Erwachsene, nicht um die Geselligkeit zu pflegen, sondern um einen Gegenstand in Erinnerung zu rufen, das Wachsstöckl.

Hintergrund Bei einer Veranstaltung "Wirtshausgespräche" der Volkshochschule Amberg-Sulzbach vor zwei Jahren stellte Eva Eichenseer, die Vorsitzende des Heimat- und Kulturvereins, den Brauch des Allerseelenschiffchens vor. Auf diese, ursprünglich Baumrinden, setzten die Kinder am Allerseelentag ihre Wachsstöckln und ließen sie auf der Lauterach treiben. Dieser Brauch wurde bereits in den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts gepflegt, bis der Zweite Weltkrieg der Tradition ein Ende setzte. Der Brauch schien fast schon vergessen, bis er vom Heimat- und Kulturverein 1996 wieder zum Leben erweckt wurde. Den Anstoß gab damals Ortsheimatpfleger Michael Koller. Er erzählte, wie es einst war, wie die Kinder ihre Wachsstöckln nach dem Allerseelenrosenkranz in der Friedhofkirche auf Rinden oder Holzbretter in der Lauterach schwimmen ließen. Aufgrund dieser Historie und des Brauchs kam Ortsheimatpfleger Josef Popp auf die Idee, das Kunstobjekt wieder in Erinnerung zu rufen. Gleich zwei Vereine in Schmidmühlen arbeiten bei der Wiederbelebung des Brauchs zusammen: der Trachten- und der Kulturverein. (pop)

Das Wachsstöckl war noch bis zur Zeit des Zweiten Weltkriegs in jedem Haushalt sowie in den Kirchen und Kapellen vorhanden und eigentlich von dort nicht wegzudenken. Es wurde entzündet zum Gebet in der dunklen Kirche oder beim Rosenkranz. Auch als Zugabe zur Aussteuer nutzte es.Ursprünglich diente es im Haushalt als Wärme- oder Lichtspender, bis das elektrische Licht Einzug in die Wohnungen hielt. Das Anfertigen der kunstvollen Gebilde soll bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen und ging hauptsächlich von Niederbayern aus, wie man es in der spärlich vorhandenen Fachliteratur nachlesen kann. Die zerbrechlichen Objekte wurden entweder selbst hergestellt oder man konnte sie kaufen (meist an Wallfahrtsorten). Die meisten sind vor allem in einer Wachsbinderei in Regensburg gefertigt worden. Angezündet wurden sie, wenn man für Verstorbene, die zu Hause aufgebahrt wurden, betete.Auch als man Wachsstöckl nicht mehr als Lichtquelle benötigte, fanden sie weiterhin Verwendung: Tauf- und Firmpaten verschenkten sie an ihre Schützlinge. In den Bauernfamilien wurden verzierte Exemplare von der Bäuerin an besonders fleißige Mägde verschenkt. Es war, so erinnern sich viele ältere Bürger noch, ein wertvoller Gegenstand. Das Kunstobjekt wieder in Erinnerung zu rufen, diese Idee wurde beim "Wirtshausgespräch" der Volkshochschule Amberg-Sulzbach vor zwei Jahren im Trachtenheim geboren. Trachten- und Kulturverein taten sich zusammen, machten dies zu einem gemeinsamen Projekt und bereiteten einen Kurs für Kinder und Erwachsene vor. Nun kam es zu einer Neuauflage, diesmal für Erwachsene. Der Kurs wurde wieder von Ilona Reheis abgehalten.Viele Handgriffe waren nötig, bis das Wachsstöckl - jedes ein Unikat - fertig war: Zunächst galt es einen Holzblock mit Klebewachs einzustreichen, die Wachsschnur zu erwärmen und um den Holzblock zu wickeln, den Goldschnitt aufzubringen und schließlich das Wachsstöckl zu verzieren. Dabei gab es natürlich nur religiöse Motive zur Auswahl. Zum Abschluss hatte jeder Teilnehmer ein eigenes Exemplar fertig - die Idee war in die Tat umgesetzt.Ein großes Lob gab es von Ortsheimatpfleger Josef Popp schließlich noch für den Heimat- und Volkstrachtenverein, "der das Brauchtum in Schmidmühlen und für die Oberpfalz mit Leben erfüllt."