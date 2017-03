Was Kondensstreifen am Himmel verraten

05.03.2017

Kreuz und quer zogen sich Flugbahnen am Samstag am Himmel über Schmidmühlen. Wenn Föhn-Ausläufer bis in die Oberpfalz reichen, sind die Kondensstreifen besonders prägnant. Dabei erweckt es den Eindruck, dass es da droben drunter und drüber geht. Doch der Schein trügt.

Es sind wohlgeordnete Routen in verschiedenen Höhen, auf denen die Flugzeuge unterwegs sind. Ihre Spuren am Himmel sind mal mehr, mal weniger auffällig. Für am Boden Gebliebene sind sie nicht ganz nutzlos - sie erlauben eine Wettervorhersage: Wenn die Streifen stehen bleiben, deutet sich ein Wetterwechsel an. Es ist ähnlich wie mit hohen Eiswolken (Cirren). Löst sich der Streifen am Himmel nicht auf und ist zusätzlich in die Breite "geblasen", ist es in dieser Höhe feucht und windig. Kondensstreifen sind wie echte Wolken. Sie bilden sich hinter einem Düsenflugzeug, wenn die umgebende Luft feucht und kalt ist - und das sind in diesen Höhen zwischen -40 und -45 Grad.