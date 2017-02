Vermischtes Schmidmühlen

Emhof. Groß war der Gratulationsreigen bei Zitta Beer aus Emhof zu ihrem 85. Geburtstag. Die Jubilarin konnte an ihrem Festtag auf ein bewegtes Leben zurückblicken. Geboren wurde sie Beer im Februar 1932 in Rumänien. Schon bald spürten sie und ihre Familie die harten Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs. Sie mussten aus Rumänien fliehen und kamen zunächst nach Kirchenödenhart. Doch schon nach kurzer Zeit musste die Bevölkerung wieder die Ortschaften im jetzigen Truppenübungsplatz räumen.

Eine neue Bleibe fand Zitta Beer in Emhof. Im Jahr 1949 heiratete sie Alfons Beer. Vier Kindern, Rudolf, Hildegard, Alfons und Karl schenkte sie das Leben. Seit Beer ihren Wohnsitz in die Emhof gefunden hat, ist sie fest in die Dorfgemeinschaft integriert. Bereits 1957, als der Schützenverein gegründet wurde, trat sie kurze Zeit danach ein und hält ihm nun schon seit sechs Jahrzehnten die Treue. Noch heute ist die einst aktive Schützin ein gerngesehener Gast bei Vereinsveranstaltungen. Seit 52 Jahren gehört die Jubilarin dem Katholischen Frauen- und Mütterverein in Dietldorf an.Das schönste Geburtstagsgeschenk ist die Gesundheit und große Mobilität. So kann sich die Jubilarin noch selbst versorgen und fährt dreimal in der Woche nach Schmidmühlen, um Besorgungen zu machen. Zu ihrem 85. gratulierten neben Nachbarn und Freunden ihre Kinder, die sieben Enkelkinder und vier Urenkel sowie 3. Bürgermeister Martin Bauer für den Markt. Des Weiteren Anna Aumeier für den Pfarrgemeinderat, in Vertretung für die Pfarrgemeinde St. Josef und St. Pankratius Bernadette Biller, Pfarr- und Gemeindesekretärin, Christine Werner für den Katholischen Frauen- und Mütterverein Dietldorf und die Schützen Emhof.