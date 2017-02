Wirtschaft Schmidmühlen

17.02.2017

8

0 17.02.2017

Spendengelder in Höhe von 31 800 Euro aus dem Gewinnspartopf der Raiffeisenbank Unteres Vilstal haben deren Vorstände Karl Schlagbauer und Dr. Michael Doblinger an verschiedene Institutionen überreicht. Sie sollen ihnen als Startkapital im noch jungen Jahr dienen.

"Nette Geste"

(bö) Unter dem Motto "Sparen, gewinnen, helfen" unterstützt die Bank jedes Jahr gemeinnützige, soziale, kulturelle und sportliche Einrichtungen von Schmidmühlen über Rieden und Ensdorf bis nach Ebermannsdorf und Theuern. "Wir engagieren uns in der Heimat, fördern die Wirtschaft in der Region und unterstützen die heimischen Kommunen, Institutionen, Schulen und Kindergärten ebenso wie Vereine und soziale Einrichtungen", betonten Karl Schlagbauer und Dr. Michael Doblinger bei der Übergabe der begehrten Briefumschläge.Über 123 000 Losinhaber haben im vergangenen Jahr am Raiffeisen-Gewinnsparen teilgenommen. Mit den Spendengeldern, die aus diesem Topf stammen, will die Bank die soziale Verantwortung und Arbeit gegenüber der Bevölkerung, den Vereinen und Institutionen im Genossenschaftsgebiet würdigen, machten die Vorstände bei der Geldübergabe in den Geschäftsräumen der Bank in Schmidmühlen deutlich.Stellvertretend für alle bedankte sich der Ebermannsdorfer Bürgermeister Josef Gilch für die finanziellen Hilfen. "Diese Spenden sind eine nette Geste, mit der in den Vereinen und Institutionen unserer Gemeinden doch einiges bewegt werden kann."Empfänger der Spenden: Golf- und Landclub, Schützenverein Weiß-Blau Winbuch, Feuerwehr Schmidmühlen, Sportschützen Schmidmühlen, Katholische Kirchenstiftung Schmidmühlen für Winbuch, Blaskapelle St. Ägidius, Kindertagesstätte St. Georg, Filialkirche Emhof, Erasmus-Grasser-Grundschule Schmidmühlen, Sportverein SV Eintracht Schmidmühlen.Rieden: 1. FC Rieden, Sportverein Vilshofen, Feuerwehr Vilshofen, Feuerwehr Rieden, Heimatverein Rieden, Katholischer Kindergarten Rieden, KAB-Ortsgruppe Rieden, Evangelische Kirchengemeinde Rieden, Gesangverein "Liederkranz" Rieden, Volksschule Rieden.Ensdorf: Caritas-Sozialstation Dekanat Ensdorf, DJK Ensdorf, Feuerwehr Wolfsbach, ZEN Ensdorf, Feuerwehr Ensdorf, Feuerwehr Thanheim, Kindergarten St. Jakob Ensdorf, Mittelschule Ensdorf.Ebermannsdorf: Katholische Kirchenstiftung Theuern/Ebermannsdorf, Historischer Verein Ebermannsdorf, Gemeinde Ebermannsdorf (Herausgabe Buch über den ehemaligen Flugplatz), Kindergarten Sonnenschein Ebermannsdorf, Grundschule EbermannsdorfHohenburg: Förderverein Helfer vor Ort Hirschwald, Schützenverein Mendorferbuch-Egelsheim, FFW Mendorferbuch-Egelsheim, Kindergarten St. Konrad Mendorferbuch.Kümmersbruck: Gemeinde Kümmersbruck (Defibrillator Theuern), Kindergarten St. Nikolaus Theuern.