Freizeit Schnaittenbach

15.03.2017

Bayerisch-böhmische Blasmusik, Spezialitäten der oberpfälzischen Küche und ein begeistertes Publikum - das Bockbierfest der Ehenbachtaler Blaskapelle erwies sich einmal mehr als ein Höhepunkt im Schnaittenbacher Kulturleben. Den Rahmen dafür bildeten ein originell dekoriertes Vitusheim, leckere Speisen und der würzige Bock der Brauerei Dorfner. Im Zentrum des Geschehens aber stand natürlich die von der Blaskapelle dargebotene Musik.

Neben den Klassikern aus Zeiten Ernst Moschs, die zum Mitschunkeln anregten, erklangen unter Leitung von Johannes Pilarski auch aktuelle Kompositionen bayerisch-böhmischer Blasmusik. Als gelungene Neuerung erwies sich bei einigen Stücken ein zweistimmiger Gesang, den das Publikum ebenfalls mit viel Applaus bedachte.Aber auch die Zuhörer durften ihre Musikalität unter Beweis stellen. Bei Klassikern wie "Böhmischer Wind" oder "Egerland - Heimatland" sang der ganze, komplett volle Saal mit und sorgte so für eine beeindruckende Atmosphäre.Weitere Einlagen wie ein Tuba-Solo, das sich nach und nach bis zur kompletten Polka aufbaute, sorgten für Abwechslung und waren Garanten für einen kurzweiligen Abend. Ebenso begeisterte in der Pause der Nachwuchs der Blaskapelle mit einem Glowstick-Dance im dafür vollständig abgedunkelten Saal. Erst weit nach Mitternacht rundete die Blaskapelle den Abend in traditioneller Art und Weise mit dem "Glück auf"- Marsch und den gesungenen Worten "Bis bald auf Wiederseh'n" ab.Vorsitzender Dominik Strähl verwies in seiner Ansprache auf die kommenden Veranstaltungen der Blaskapelle. Besonders das zum ersten Mal ausgerichtete Frühjahrskonzert am Samstag, 29. April, legte er den Zuhörern ans Herz. Dabei gibt die Ehenbachtaler Blaskapelle Melodien sämtlicher Genres zum Besten, von Pop-Highlights über Filmmusiken bis hin zu traditioneller und symphonischer Blasmusik.