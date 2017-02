Freizeit Schnaittenbach

26.02.2017

5

0 26.02.2017

Heiß her ging es am Unsinnigen Donnerstag im Seniorenheim Evergreen. Angeführt von Prinz Tim-Luca I. und Prinzessin Madlen I. marschierten zum Weiberfasching die Hirschauer Kinder- und Jugendgarde mit zackigen Schritten im Foyer des Hauses auf, begleitet vom rhythmischen Klatschen der Senioren. Der Prinz schwärmte von seiner Prinzessin und schwebte mit ihrer Lieblichkeit beim Eiskönig-Walzer graziös über das Parkett.

Die Kindergarde brillierte mit ihrem Tanz zu den Klängen von "Heidi". Die Jugendgarde faszinierte die Senioren mit einem feurigen Cancan. Geradezu hingerissen war das Publikum vom quirligen Auftritt von Funkenmariechen Pia Wiesnet. Zu "Fiesta olé" zündete sie ein tänzerisches Feuerwerk mit akrobatischen Einlagen. Die Zeit, in der sich die Kinder in die "Kids of India" verwandelten, nutzten Susanne Stein, Anita Lehmeier und Uwe Hartel vom Evergreen-Betreuungsteam, um mit Bewohnern und Gästen zu bekannten Faschingshits zu schunkeln und zu klatschen. Die Gardekinder warteten auch mit einem märchenhaften Showtanz auf. In ihrem Finale zogen sie die Zuhörer mit "Bole Chudiyan" von Kabhi Kushi und "Im Nin'alu" von Ofra Haza in ihren Bann. Stürmischer Applaus war der Lohn.Wie es sich für den Weiberfasching gehört, musste am Ende noch die Krawatte von Hausmeister Werner Götz dran glauben. Madlen I. schnitt das dekorative Stück kurzerhand ab. Freundlicher ging sie mit Uwe Hartl vom Pflege-Betreuungsteam um der stellvertretenden Pflegedienstleiterin Melanie Jäger um. Beide bekamen Orden.