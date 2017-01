Freizeit Schnaittenbach

20.01.2017

1

0 20.01.2017

Holzhammer. Auf ein erfolgreiches Jahr blickten die Ehenbachtaler Schützen in Holzhammer bei ihrer Hauptversammlung zurück. Wie Vorsitzender Hans-Jürgen Ulrich berichtete, hat der Verein dank zweier neuer Mitglieder bei nur einem Austritt nun 86 Mitglieder. Würdenträger seien Schützenkönig Werner Schlosser, Schützenliesl Herta Zeiler und Jugendkönig Leonie Siegert.

Insgesamt seien die Mitglieder bei 53 Veranstaltungen im Schützenheim und bei 11 externen Terminen vertreten gewesen. Die Schützen hätten wieder viel Geld in ihr Heim investiert und Eigenarbeit geleistet. So wurde unter anderem die Beleuchtung auf stromsparende LED-Technik umgestellt, die KK-Standsteuerung modernisiert und ein neues Gewehr für die Jugend angeschafft. Auch wurden die Vorhänge im Aufenthaltsraum erneuert. Kassier Berthold Pinzer sprach trotz der genannten Investitionen von einem gesunden Kassenstands: "Der Verein steht finanziell auf gesunden Beinen."Laut Sportleiter Werner Schlosser verlief das vergangene Jahr sportlich erfolgreich. So konnte die erste Luftgewehrmannschaft ihren Rang in der Bayernliga Nord/Ost verteidigen und die Luftpistolenmannschaft den 3. Platz in der Kreisliga sichern. Bei der Gaumeisterschaft belegte die Luftgewehr-Mannschaften Platz eins. Die LP-Mannschaft holte ebenfalls den Titel. Bei der Bayerischen Meisterschaft wurde die LG-Mannschaft Erster, die LP-Mannschaft Achter.Bei der Stadt- und der Landkreismeisterschaft belegten die Schützen aus Holzhammer hervorragende Platzierungen. Auch die Damen erreichten bei der Gaumeisterschaft vordere Plätze, wie Damenleiterin Monika Friedl berichtete.Vize-Jugendleiter Fabian Rom hob die Ergebnisse der Nachwuchsschützen als sehr gut hervor. So belegten die zwei Jugendteams bei der Gaumeisterschaft die ersten beiden Plätze und bei der Bayerischen die Ränge sieben und neun. Er sprach von einer positiven Mitgliederentwicklung: Zuletzt waren regelmäßig 14 Schüler und Jugendliche im Training.Auf Antrag der beiden Jugendleiter wurde die Beschaffung einer Lichtgewehr- und Lichtpistolenanlage beschlossen. So kann der Verein Kinder, die noch nicht mit dem Luftgewehr schießen dürfen, trainieren.