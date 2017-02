Freizeit Schnaittenbach

Im Phönix-Seniorenzentrum Evergreen hat die fünfte Jahreszeit Einzug gehalten. Dafür sorgte der Nachwuchs der Faschingsgesellschaft Narhalla Haselmühl-Amberg-Kümmersbruck. Begleitet von Vizepräsidentin Denise Forster und den Elferratsmitgliedern Marion Klein und Helmut Forster marschierte mit der Bambini-, der Kinder- und der Jugendgarde ein Großaufgebot von tanzenden Mädchen im Heim auf.

Angeführt wurden die jungen Narrhallesen von seiner Tollität Prinz Florian II. (Zweiter von rechts) und ihrer Lieblichkeit Prinzessin Lara I. (Dritte von rechts). In ihren schmucken Uniformen und originellen Kostümen legten die Mädchen flotte Tänze zu ebenso flotter Musik aufs Parkett, begleitet vom rhythmischen Klatschen ihres Publikums. Die Bambinis entführten die Senioren in den Dschungel, die Mädchen der Jugendgarde präsentierten sich als "Supergirls". Gefordert war auch Prinzessin Lara I.: Sie dekorierte Hausmeister Werner Götz als Dankeschön für seine verlässliche Mithilfe beim Auf- und Abbau mit einem Orden und vergaß dabei auch das obligatorische Wangenküsschen nicht. Am Ende wurden die Tanzauftritte der Kinder mit viel Beifall belohnt. Den Dank der Heimbewohner und -leitung sprach Betreuerin Kerstin Lam aus, die auch durch das Programm geführt hatte. Bild: u