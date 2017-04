Führerschein für die Kutsche

Freizeit Schnaittenbach

13.04.2017

3

0 13.04.2017

Die Einführung eines Kutschenführerscheins ist beschlossene - aber nicht verpflichtende - Sache. In Anbetracht eines Unfalls bei Windischeschenbach haben die Haflingerzüchter und Pferdefreunde Kemnath am Buchberg dennoch befürwortet, einen Ausbildungslehrgang zum Kutschenführerschein zu organisieren

45 Lehreinheiten

Versicherungen hellhörig

Kemnath am Buchberg. Jeder, der sich mit einer Kutsche im Straßenverkehr bewegt, soll künftig über den "Kutschenführerschein A Privatperson" seine Qualifikation nachweisen. Für gewerbliche Fuhrhalter gibt es den "Kutschenführerschein B Gewerbe". Die Haflingerzüchter und Pferdefreunde Kemnath am Buchberg haben beschlossen, einen Ausbildungslehrgang zum Kutschenführerschein A für Gespannsführer zu organisieren und die Mitglieder auch finanziell zu unterstützen.Unter fachkundiger Schulung von Fritz Suckart aus Oberviechtach fanden auf dem Stallgelände von Robert Gschrei in Schwarzhofen insgesamt 45 Lehreinheiten in Theorie und Praxis statt. Schließlich mussten in der Praxis schwierige Verkehrssituationen im Ort, vorausschauendes Fahren, Abbiegen und Überholmanöver, das Überqueren von Ampeln, Kreuzungen und kleineren Hindernissen intensiv geübt werden.Abschließend stellten sich die Teilnehmer dann der theoretischen und praktischen Prüfung unter den Augen der Richter der Landeskommission Bayern, Johannes Raßhofer aus München und Dieter Meisburger aus Kempten. Erleichterung und Freude kam bei allen auf, als Johannes Raßhofer das Ergebnis verkündete: "Fundierte Kenntnisse in der Pferdekunde, am Fahrsimulator und im Fahren im Straßenverkehr innerorts und außerorts können festgestellt werden. Somit haben alle Teilnehmer nach der gewissenhaften Vorbereitung des Ausbilders Fritz Suckart mit Erfolg bestanden."Über diese Botschaft freuten sich ganz besonders Siegfried Eckl aus Nabburg, Robert Gschrei aus Schwarzhofen, Gerhard Hanauer aus Waidhaus, Hermann Mutzbauer aus Nabburg, Michael Stubenvoll aus Großenschwand und Johannes Wurm aus Stadlern. Die beiden Vorsitzenden der Kemnather Haflingerzüchter, Lorenz Gebert und Robert Zimmermann, zollten dem Lehrgangsleiter Fritz Suckart und allen Teilnehmern ebenfalls ein großes Lob.Der Kutschenführerschein, der ab Juni eingeführt, ist keine gesetzliche Pflicht. Die Straßenverkehrsordnung regelt das Reiten und Gespannfahren im öffentlichen Verkehrsraum nur allgemein: "Abgesehen von der technischen Verkehrssicherheit der Kutsche (Fahrzeug) muss ein Gespann von Personen mit ausreichenden Fähigkeiten und Einwirkungsmöglichkeiten geführt werden."Auch wenn ein Kutschenführerschein nicht per Gesetz vorgeschrieben ist, dient ein Befähigungsnachweis im Zweifel vor Gericht als Beweis ausreichender Fachkenntnisse und fahrerischen Könnens. Einige Versicherungen sind schon hellhörig geworden und haben den Pferdehaltern auch schriftlich mitgeteilt, dass im Falle eines Unfalls oder bei Rechtsstreitigkeiten vor Gericht die nötige Sachkunde nachzuweisen ist. Andernfalls könne dem Fahrer grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen und die Zahlung verweigert werden.