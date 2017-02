Freizeit Schnaittenbach

Zur Premiere ließ es Georg Meier raus: Er wird die Leitung der Theatergruppe der Kolpingsfamilie abgeben. Für ihn war es Zeit, das Amt in jüngere Hände zu geben. Doch es bleibt in der Familie.

Für Meier war es der richtige Zeitpunkt, nämlich das 30-jährige Bestehen der Theatergruppe. Nach der letzten Aufführung von "Die unglaubliche Geschichte vom gestohlenen Stinkerkäs" gab er den Stab weiter. Etwas Wehmut schwang schon mit, als der "Friedlweber Schorsch" auf die Höhen und Tiefen zurück blickte. Er war von Anfang an dabei. "Es hat mir aber immer einen riesigen Spaß gemacht", lautete seine Bilanz.Den Dank der Kolpingsfamilie brachte Vorsitzender Manfred Schlosser zum Ausdruck. Damit Meier den Ruhestand mit seiner Frau genießen kann, darf er ein Wochenende im Kolpingferien-Hotel Lambach verbringen. Künftig wird Meiers Sohn Jürgen auf dem Regiestuhl Platz nehmen. Er hatte zur "Verabschiedung in die Altersteilzeit" neben den aktiven Spielern auch ehemalige Darsteller eingeladen. Viele waren gekommen, so dass letztlich 30 Jahre Theatergruppe auf der Bühne standen und sich bei "ihrem Schorsch" bedankten. Dieser war sichtlich gerührt."Insgesamt waren bei Dir in diesen Jahren Darsteller in der Anzahl von sechs Fußballmannschaften auf der Bühne", rechnete Jürgen Meier vor. Eine große Zahl davon ist noch aktiv, allerdings bei der Freilichtbühne am Buchberg, die einst aus der Theatergruppe hervorgegangen ist. In einem Fotobuch hat Jürgen Meier auf 150 Seiten alle Stücke dokumentiert, beginnend 1987 mit "Der Rache der verschmähten Jungfrau". Bei den Aufführungen hätten Zuschauer und Darsteller gleichermaßen Spaß gehabt. Mit den Einnahmen wurden soziale Projekte unterstützt.Der Dank galt auch Georg Meiers Frau Rosalinde, die in all den Jahren im Hintergrund mitgewirkt hatte und sich um das leibliche Wohl der Akteure kümmerte oder den Kartenvorverkauf organisierte. "Jetzt dürft ihr euch um die Enkel kümmern, damit meine Frau und ich für das Theater Zeit haben", sagte der neue Leiter mit einem Augenzwinkern.