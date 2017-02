Freizeit Schnaittenbach

"Wie ging das doch gleich mit der Ferse?" Eine Frage, die sich fleißige Sockenstrickerinnen sicherlich nicht mehr stellen werden, denn die beherrschen diese Technik aus dem Effeff. Ungeübte Strickerinnen oder blutige Anfängerinnen aber haben damit ihre Probleme. Abhilfe schaffte hier der Heimat- und Volkstumsverein Ehenbachtaler mit seiner Strickschule. An vier Abenden wurden sie in die Kunst des Sockenstrickens eingewiesen. Die Resonanz war überraschend groß, so dass im Herbst eine Fortsetzung geplant ist. Groß war die Freude bei Ingrid Weigert, Marianne Zillich und Marille Siegert von den Ehenbachtalern über den großen Zuspruch nicht nur aus Schnaittenbach, sondern aus dem gesamten Umland bis hin nach Kümmersbruck. Groß war das Altersspektrum, denn Teilnehmerinnen von 20 bis 70 Jahren und auch ein junger Mann nahmen teil. Die Strickbegeisterten nadelten fleißig. Und auch die Unterhaltung über Gott und die Welt kam nicht zu kurz, wie bei einem Hutzaabend. Die Strickanfänger bekamen jedes Mal eine Hausaufgabe mit. Bei Kuchen, Plätzchen und auch selbst gemachtem Rotwein, unter Insidern als Trachtlertrunk bekannt, dauerten die Strickabende durchaus auch etwa länger. Zu späterer Stunde gesellte sich der eine oder andere Ehemann zur Runde. Am letzten Abend waren alle Teile fertiggestellt. Bild: ads