24.01.2017

Kemnath. Zur Ehrung der Vereinsmeister und zur Proklamation der königlichen Würdenträger wird bei den Buchbergschützen alljährlich ein Fass aufgemacht. Heuer spendierte der noch amtierende Schützenkönig Hans Götz zur Königsproklamation das Festbier. Die noch amtierende Schützenliesl Marga Götz tat dergleichen und stiftete den Schweinebraten. So könnte das neue Vereinsjahr immer beginnen, bemerkte Schützenmeisterin Annemarie Meier.

Nachdem sich jeder gestärkt hatte, ehrte Sportleiter Xaver Meier die Vereinsmeister. Er zeigte sich zufrieden mit der Teilnehmerzahl bei diesem Wettbewerb, wobei er den einen oder anderen schon vermisst habe. Besonders lobend erwähnte er die steigende Anzahl der teilnehmenden Jungschützen und deren Ergebnisse. In der Schülerklasse männlich verteidigte Lukas Reif den Meistertitel mit 146 Ringen, bei der Schülerklasse weiblich war Pia Hackenberg mit 152 Ringen nicht zu schlagen. In der Jugendklasse weiblich entschied Theresa Siegert den Meistertitel mit 271 Ringen für sich, bei den männlichen Jugendschützen sicherte sich Philipp Reif mit 333 Ringen den Titel. In der Schützenklasse lag Markus Weber mit 367 Ringen vorn.Vereinsmeisterin in der Damenklasse wurde mit 346 Ringen Kerstin Zollitsch. In der Altersklasse dominierte Wolfgang Reif mit 353 Ringen. Vereinsmeister in der Seniorenklasse männlich wurde Georg Weber mit 321 Ringen, während bei den Frauen Marianne Reng mit 340 Ringen den Wettkampf gewann. In der Seniorenklasse Luftgewehr aufgelegt sicherte sich Rosmarie Piehler mit 268 Ringen den Meistertitel. In der Sparte Luftpistole wurde Thomas Dolles mit 358 Ringen Vereinsmeister. In der Seniorenklasse ließ Altmeister Georg Piehler mit 351 Ringen nichts anbrennen.Gespannt warteten alle auf den Höhepunkt des Abends, die Proklamation der Würdenträger. Dennis Hackenberg übergab die Königskette an Philipp Reif, der mit einem 108-Teiler Jugendkönig wurde. Als Ritter stehen ihm Lukas Reif und Dennis Hackenberg zur Seite. Schützenliesl wurde Marianne Reng mit einem 283-Teiler, ihre Zofen heißen Annemarie Meier (386-Teiler) und Kerstin Zollitsch (446-Teiler). Zum Schützenkönig gekürt wurde Markus Weber, ihm zur Seite stehen als Ritter Xaver Meier und Wolfgang Reif.Zum Schluss gratulierte Sportleiter Xaver Meier Pia Hackenberg zum Titel der Gaujugendkönigin 2016. Lobend erwähnte er auch den 1. Platz der Schülermannschaft beim Rundenwettkampf.