19.01.2017

Sie ist der gesellschaftliche Höhepunkt im Sportjahr der Ehenbachtaler Schützen Holzhammer: die Königsproklamation. Bei der Feier wurden auch langjährige und verdiente Mitglieder geehrt.

Viermal in Folge

Auszeichnungen vergeben

Holzhammer. Vorsitzender Hans Jürgen Ulrich eröffnete die Veranstaltung, bei der 2. Bürgermeister Uwe Bergmann ein Grußwort sprach. Dann begannen schon die Auszeichnungen. Bei der Glückswertung, die parallel zum Königsschießen ausgetragen wurde, siegte Thomas Prüll mit einem 40,0-Teiler vor Christina Müller (42,2) und Fabian Rom (53,3).Der Schützenverein erreichte beim Schießen um den Dorfpokal den Titel zum vierten Mal in Folge. Monika Schlosser war mit 48 Punkten die beste Einzelschützin. Dabei wird auf Glücksscheiben geschossen, bei denen es nicht darum geht, genau die Mitte zu treffen. Insgesamt erreichten die Ehenbachtaler 177 Punkte.Für 40 Jahre Mitgliedschaft im Verein, im Oberpfälzer und im Deutschen Schützenbund wurden Rudolf Kumeth, Johann Schmidt, Manfred Siegert, Hermann Uschald, Ernst Lex, Reinhard Prechtl und Graf Stefan Strachwitz geehrt. 25 Jahre ist Monika Schlosser dabei.Für verdienstvolle Mitarbeit im Oberpfälzer Schützenbund wurde Susanne Ulrich die silberne Verdienstnadel verliehen. Die Verdienstauszeichnung für zwölf Jahre Ausschusstätigkeit ging an Dominik Strähl.Das Verdienstkreuz in Silber erhielten Monika Friedl für 24 Jahre als Damenleiterin sowie an Thomas Prüll und Werner Schlosser, die jeweils 26 Jahre verschiedene Ämter bekleideten. Die große Verdienstauszeichnung in Silber wurde Ehrenschützenmeister Peter Friedl für 38 Jahre Mitarbeit im Verein verliehen.Dann kam der spannendste Abschnitt der Feier: die Bekanntgabe der neuen Würdenträger. Jugendkönig wurde Sonja Prüll mit einem 214,7-Teiler vor Nicole Siegert (269,7) und Simon Prüll (271,6 ). Neue Schützenliesl ist Susanne Ulrich mit einem 96,2-Teiler. Der Schützenkönig 2017 heißt Florian Friedl, der einen 49,2-Teiler erzielte. Begleitet wird er von den Rittern Thomas Prüll (113) und Margarete Schmidt (133,3).