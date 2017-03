Freizeit Schnaittenbach

23.03.2017

Der Gebrauchshundeverein lässt mit seinen regionalen und überregionalen Veranstaltungen oft aufhorchen. Bei den Neuwahlen wurde Mario Zillich in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt. Ihm steht neu Alexandra Weidisch als Stellvertreterin zur Seite.

Bei der Jahreshauptversammlung blickte der Verein auf ein aktives und erfolgreiches Jahr zurück und präsentierte einen prall mit Aktionen und Veranstaltungen gefüllten Veranstaltungskalender. In seinem Vorstandsbericht ließ Mario Zillich das Vereinsjahr Revue passieren, das sich als äußerst aktiv und arbeitsreich darstellte und in dem auch die Erfolge nicht ausblieben, wie er sagte.Höhepunkte waren die beiden Agility-Turniere mit Teilnehmern aus Deutschland und dem benachbarten Ausland, das Treffen von Mops Oberpfalz, der Tag des Hundes mit aufwendigem Programm sowie Ausbildungen und Prüfungen für Begleithunde, Schutzdienst und Fährte auf Orts-, Kreis- und Landesebene.Zillich gab eine kleine Vorschau auf Veranstaltungen und kündigte das Rally-Obedience-Seminar am Samstag, 1. April, an, dem am Sonntag, 9. April, die Begleithundeprüfung einschließlich Fährte und Schutzdienst folgt. Bereits zum vierten Mal in Folge kommt der Verein Mops Oberpfalz am Sonntag, 4. Juni, für sein großes Mopstreffen nach Schnaittenbach. Am 22./23. Juli steht der Grundkurs C für den Ausbilderschein an, am Sonntag, 27. August, der Tag des Hundes und am Wochenende 7./8. Oktober ein Agilityturnier. Der Vorsitzende warf noch einen Blick in die Vereinsstatistik und informierte, dass der Verein im vergangenen Jahr 34 Neuaufnahmen und fünf Vereinsaustritte verbuchte. Die 2. Vorsitzende Judith Maier, als Sprecherin für Fährte, Begleithunde und Schutzdienst, dankte für die hohe Beteiligung an der Welpen-, Junghunde-, Begleithunde- und Agilitygruppe. Sie erinnerte, dass Vereinsvertreter bei der bayerischen Meisterschaft der Begleithundeprüfung und dem Agility-Turnier erfolgreich teilgenommen hätten. Trainingswartin Daniela Roll berichtete über den starken Zuwachs im Bereich Agility, was dazu geführt habe, dass die Interessierten in zwei Gruppen aufgeteilt werden mussten. Es folgte der Kassenbericht von Schatzmeisterin Heike Zillich, der zeigte, dass der Verein finanziell auf gesunden Beinen steht.Bei der Neuwahl wurde Mario Zillich als Vorsitzender bestätigt, ihm steht nun Alexandra Weidisch als Stellvertreterin zur Seite. Kassier ist Heike Zillich, Stellvertreterin Renate Dorner. Schriftführerin ist Stefanie Unger, Ines Melzner Ausbildungswartin. Die ehemalige 2. Vorsitzende Judith Maier bekleidet nun das Amt des 2. Ausbildungswarts. Als Beisitzer wurden Sebastian Luber, Roland Schaller, Daniela Roll, Michael Roll und Renate Hofmann gewählt.Abschließend wies Mario Zillich noch auf die Trainingszeiten hin. Diese sind: Montag, 16.30 Uhr, Fährte, Begleithunde und Schutzdienst; Mittwoch, 18 Uhr, Rally Obedience, Freitag, 16.30 Uhr, Fährte, Begleithunde und Schutzdienst und Samstag, 13 Uhr Welpen, 14 Uhr Junghunde, 15 Uhr Begleithunde, 16 Uhr Agility-Grundkurs und 18 Uhr Agility für Fortgeschrittene.