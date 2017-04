Freizeit Schnaittenbach

19.04.2017

19.04.2017

(ads) Alles andere als freundlich zeigte sich das Wetter am Buchberg bei der Osterwanderung des Heimat- und Volkstumsvereins Ehenbachtaler. Die Wanderführer Erwin Meier und Heinz Gebhardt zeigten sich überrascht, dass sich trotz des teils dichten Schneetreibens über 25 Teilnehmer aus mehreren Landkreisen eingefunden hatten, um den Buchberg von seiner eher unbekannten Seite zu entdecken.

Vom Parkplatz aus begann der Aufstieg zum Rotbühlgipfel, der mit 673 Metern der höchste Berg im Landkreis Amberg-Sulzbach ist. Nach einigen interessanten Geschichten von Erwin Meier über diese Region informierte Heinz Gebhardt über die Bedeutung des Rotbühls für den Skilanglauf. Weiter führte die Route zur "schönen Aussicht" bei Hainstetten - von dort hat man bei gutem Wetter einen herrlichen Blick ins Naabtal. Die Teilnehmer nahmen es gelassen, dass der wolkenverhangene Himmel dies nicht zuließ.Nach einiger Zeit erreichte die Gruppe den weniger bekannten Teufelsgraben. Dieser Hohlweg führte mutmaßlich einst zu einer Keltenkultstätte, wie Erwin Meier berichtete. Unweit davon entspringt die Hüttenbachquelle, die in der Schwarzenfelder Ebene in die Naab mündet. Der nächste Aufstieg brachte die Wanderer auf den Buchberggipfel, dem mit 667 Metern zweithöchsten Berg im Landkreis. Erwin Meier erzählt von der Errichtung des Gipfelkreuzes sowie der alljährlichen Messe zur Kreuzerhöhung dort am 14. September.Beim nächsten Halt am Landgraf-Denkmal, das zu Ehren des Heimatforschers Georg Landgraf errichtet worden war, gaben Erwin Meier und Hans Grieger einige Anekdoten über die Stadt Schnaittenbach zum Besten. Trotz immer heftigeren Schneefalls machte man sich noch auf den Weg zur ehemaligen Burg Haldenrode. Die Begehung der noch gut erhaltenen Wälle fiel jedoch aus. Nach gut zweistündiger Wanderung ging es zurück zur Buchberghütte, wo man zum Mittagessen einkehrte.