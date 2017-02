Freizeit Schnaittenbach

10.02.2017

10.02.2017

Kemnath a. Buchberg. Beim Haflinger-Stammtisch der Haflingerzüchter und Pferdefreunde sprach Pferdeakupunkteurin Melanie Ronke aus Muglhof bei Weiden zum Thema "Akupunktur in der Pferdepraxis nach traditionell chinesischer Medizin". Das Thema interessierte, denn die zahlreichen Zuhörer kamen nicht nur aus der Umgebung, sondern auch aus Fürth oder Waidhaus. "Chinesische Medizin für unsere Pferde hatten wir bisher noch nie im Programm", stellte Vorsitzender Lorenz Gebert klar.

Die Referentin gliederte ihren Vortrag in drei Thmenbereiche: Worauf basiert die traditionelle chinesische Medizin (TCM)? Wie kann Akupunktur nach TCM funktionieren? Wie läuft nun eine erfolgreiche Akupunkturbehandlung am erkrankten Pferd ab? Im ganzheitlichen Ansatz behandle TCM nicht alleine das erkrankte Organ oder Symptom, sondern betrachte jeden Organismus als Ganzes im Gleichgewicht von Körper, Geist und natürlicher Umgebung, so Melanie Ronke.Durch den Pferdekörper laufen klar definierte Leitbahnen, sogenannte Meridiane mit Öffnungen (Shu-Punkte), in denen die Lebensenergie Qi fließt. Über diese Shu-Punkte kann Einfluss auf den Energiefluss im jeweiligen Meridian und somit auf den Energiezustand des zugehörigen Organs genommen werden. Durch alle Regionen des Pferdekörpers laufen jeweils bestimmte Meridiane für alle Organe. Erkrankungen, Verletzungen und Schmerzen verursachen der Referentin zufolge im Meridiansystem einen Energiestau, so dass viele Körperregionen keine ausreichende Lebensenergie erhalten. Die Stimulation durch Akupunktur mit unterschiedlich langen Nadeln in diese Shu-Punkte aktiviere diesen Fluss wieder.Behandlungen laufen nach Ronke so ab: Zuerst gibt der Pferdehalter einen Zustandsbericht mit persönlichem Eindruck über bereits durchgeführte Therapien und gesicherte Diagnosen vom betroffenen Pferd ab. Der Akupunkteur verschafft sich dann durch Anschauen, Anfassen, Tasten, Hören und Riechen seinen Zustandseindruck und erstellt die Diagnose. Nach dem Einstechen der Nadeln haben diese eine Verweildauer von 15 bis 30 Minuten. In einer Folgebehandlung von 7 bis 10 Tagen mit weiteren Einstichen in die diagnostizierten Shu-Punkte stellen sich eine Verbesserung und Linderung der Symptome bis zur vollständigen Heilung ein.Akupunkturen oder Akupressuren bieten sich bei schmerzhaften Erkrankungen des Bewegungsapparates, bei Organstörungen (Atmung, Verdauung, Fruchtbarkeit), bei Verhaltensauffälligkeiten und bei der Nachsorge für Operationen an. Die Vorbeugung zur Gesunderhaltung, zur Immunstimulation und zur Leistungsoptimierung könne ebenfalls mit Akupunktur und Akupressur gut gelingen. Zusammenfassend gelte: Die TCM kann nur heilen, was gestört ist und nicht, was zerstört ist.