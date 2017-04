Freizeit Schnaittenbach

24.04.2017

0 24.04.2017

Alter Hase, statt altes Eisen: Dieser Spruch bewahrheitet sich auch oft, wenn es um Schießeisen geht. Wenn die Senioren bei Wettbewerben mit ihrer Erfahrung die jüngere Generation auf die Plätze verweisen, so wie jüngst beim Schützenverein Schnaittenbach geschehen.

Kutz ist Vereinsmeisterin

"Dominierende Senioren"

Wie Schützenmeister Bernhard Neudecker bei der Jahresabschlussfeier stolz hervorhob, trafen die Senioren bei der Vereinsmeisterschaft voll ins Schwarze, worüber es bei der Bekanntgabe der Sieger ein großes und anerkennendes Hallo gab.Den Titel sicherte sich Elisabeth Kutz mit einem 2,0-Teiler. Ihr folgen Arthur Demleitner (5,0), Otto Muckenschnabel (8,0), Traudl Bergmann (11,0) und Anton Bergmann (54,0) - allesamt Seniorenschützen. Die fünf Erstplatzierten bekamen eine Urkunde und einen Geldpreis überreicht. Außerdem gab es für alle kräftigen Applaus von der ganzen Versammlung, dem sich die Vizepräsidentin des Oberpfälzer Schützenbundes, Herta Zeiler, und der gesamte Beirat gerne anschlossen, heißt es im Pressebericht des Vereins. Neudecker ließ demnach das vergangene Jahr Revue passieren und bedankte sich, auch im Namen des gesamten Vorstands, bei allen Spartenleitern und Schützen für ihre rege Teilnahme an den verschiedenen Wettkämpfen.Auch für die "vielen Arbeitsstunden", die im Hintergrund erforderlich seien, damit ein geregelter Schießbetrieb gewährleistet ist, dankte der Schützenmeister den Aktiven. Die Spartenleiter präsentierten die Ergebnisse der Gau-, Landes- und Rundenwettkämpfe ebenso zufrieden und stolz. So zum Beispiel Seniorenleiter Anton Bergmann, der vom Ältestenschießen 2017 der Schützengaue Amberg und Sulzbach berichtete, bei dem die Schnaittenbacher "gute Plätze im Mittelfeld erreichten". Bei der Gaumeisterschaft habe Elisabeth Kutz gar den Sieg in der Disziplin Luftgewehr aufgelegt geschafft.Die Spartenleiter Luftpistole, Oskar Fritsche, und Sportpistole, Franz Stöckl, gaben die Platzierungen bei den Gau- und Landesmeisterschaften bekannt und waren hier ebenfalls mit den "dominierenden Senioren" sehr zufrieden. Bei den verschiedenen Disziplinen auf Landesebene konnten sechs Teilnehmer Platzierungen jeweils unter den zehn Besten erreichen. Hervorgehoben wurden die Siege von Heinrich Zimmermann in der Disziplin Luftpistole und Oskar Fritsche im Großkaliber 357 Magnum. In den Einzelwertungen der Gaumeisterschaft gab es nach Auskunft der Spartenverantwortlichen jeweils sechs Mal einen ersten und zweiten Rang sowie vier Mal den dritten Platz. Dadurch hätten in der Mannschaftswertung drei Mal der erste und ein zweiter Platz erreicht werden können.Mit diesen Ergebnissen qualifizierten sich die Schützen für die kommende Landesmeisterschaft, "verbunden mit der Hoffnung, dass ebenso gute Ergebnisse wie im letzten Jahr folgen werden und jüngere Schützen daran anknüpfen", heißt es im Pressetext des Vereins.