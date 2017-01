Sternsinger in Kemnath am Buchberg

09.01.2017

4

0 09.01.2017

Kemnath. 32 Ministranten der Pfarrei Kemnath am Buchberg, verkleidet als Sternsinger in bunten Gewändern, bekamen während eines Gottesdienstes den Sendungsauftrag von Pfarrer Josef Irlbacher, von Haus zu Haus zu gehen, um den Segen in die Häuser und Wohnungen zu bringen. In Gruppen eingeteilt, zogen sie los, um für das Kindermissionswerk zu sammeln. Als Zeichen ihres Besuchs schrieben sie mit Kreide den Schriftzug 20 C-M-B 17 an die Türen. Dafür wurden sie vielerorts auch mit Süßigkeiten belohnt.