Freizeit Schnaittenbach

16.02.2017

0 16.02.2017

Böses Aufwachen in der Schreinerwerkstatt auf einem Haufen Sägespänen: Der Kopf schmerzt, ein Schuh fehlt, ebenso Geldbeutel und Gebiss, und vor den Füßen liegt eine beschädigte Leiter. "Was passierte da gestern auf dem Bockbierfest im Kellerhäusl?", fragt sich Schreinermeister Sepp Hämmerle.

Vom Bock gestoßen

Frauen zum Fürchten

Sein Sohn Frank kann nur mit ein paar peinlichen Details beitragen, denn auch er hat mit einem Filmriss zu kämpfen in dem Dreiakter vom "Stinkerkäs". Georg Meier hat mit seiner jungen Theatergruppe der Schnaittenbacher Kolpingsfamilie das Stück nach 20 Jahren erneut auf die Bühne gebracht. Zum 30-jährigen Bestehen der Truppe sollte es etwas Besonderes sein - und den Zuschauern wurde nicht zu viel versprochen.Und wie geht es weiter? Auch der Dorfpolizist Siegmund Eiferling, eigentlich ein Bilderbuch-Schutzmann, hat Probleme. Er steckt in der falschen Hose, vermisst seinen Schnupftabak und hat zudem eine schwere Kopfverletzung. Die fehlende Sprosse der Leiter hat er allerdings dabei. Dass die beiden Ehefrauen des Schreinermeisters und des Polizisten auch noch an ihnen ihre Wut ablassen, macht es für die "vom Bockbier Gestoßenen" nur noch schlimmer.Als die drei gerade die letzte Nacht gedanklich sortieren, platzt Eugenie Schlotterbeck, die alte Pfarrhaushälterin, herein und beklagt den Diebstahl von des Pfarrers "Stinkerkäs". Sie will den Dorfpolizisten in der vergangenen Nacht in ihrem Schlafzimmer auf Verbrecherjagd gesehen haben. Brenzlig wird es allerdings, als Hugo Häberle, der Dirigent des Musikvereins, auftaucht. Er ist bekannt dafür, dass er seine Zwillingstöchter hütet wie seinen Augapfel.Umso schlimmer, dass er im Schlafzimmer einer Tochter die verlorengeglaubte Schnupftabakdose und den Geldbeutel entdeckt. Tina, eine seiner Zwillinge, nutzt die allgemeine Verwirrung um die nächtlichen Geschehnisse genüsslich aus, bringt die anscheinend unter Gedächtnisverlust leidenden Männer arg in Bedrängnis und tischt eine Geschichte auf, in der sich Peinlichkeit und Blamagen nur so aneinander reihen. Jetzt muss eine Erklärung für die ordentlich geladenen Ehefrauen her und so entwickelt sich die "unglaubliche Geschichte vom gestohlenen Stinkerkäs".In dem turbulenten Stück hatten die Lachmuskeln nur in den Pausen Gelegenheit, sich zu entspannen. Peter Kraus jun. gab den Schreinermeister in authentischer Art, ebenso Max Gebhardt seinen Sohn Frank. Gekonnt in die Rolle des diensteifrigen Dorfpolizisten schlüpfte Michael Götz. In der Tat zum Fürchten waren die beiden Ehefrauen, Pauline Hämmerle und Klara Eiferling, die temperamentvoll und gnadenlos von Franziska Gericke und Franziska Schlosser verkörpert wurden. Jürgen Meier glänzte in der Rolle des Musikdirigenten Hugo Häberle, der auch schon einmal mit der Motorsäge den Takt vorgab. Neuling Jessica Ötter hatte es gleich mit der Doppelrolle von Evi und Tina zu tun.Dem Stück setzte Katja Meier in der Rolle der Eugenie Schlotterbeck die Krone auf. In astreinem Schwäbisch spielte sie die keusche Pfarrhaushälterin sehr glaubwürdig. Ihr nahm man sofort ab, dass sie "den schmerzhaften Rosenkranz betet, wenn der Pfarrer zum Duschen geht". Der zweite Neuling in der Truppe, Marina Perlinger in der Maske, hatte keine Probleme, die Charaktere mit optischen Kniffen auf das richtige Alter zu bringen. Dem gut aufgelegten Premierenpublikum gefiel das Stück sichtlich gut. Mit Applaus wurde wahrlich nicht gegeizt.