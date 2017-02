Freizeit Schnaittenbach

12.02.2017

6

0 12.02.2017

Die älteren Schnaittenbacher sind sich einig: Der Fasching in der Stadt, einst Hochburg des närrischen Treibens, ist nicht mehr das, was er jahrzehntelang einmal war. Heute herrscht, abgesehen Faschingszug und dem damit verbundenen Drumherum, eher Flaute in der fünften Jahreszeit.

Faschingszug

Die wichtigsten Vorschriften:

Das waren noch Zeiten, als im faschingsmäßig dekoriertem Saal des Vitusheims die Schwarz-Weiß-Bälle und in den zahlreichen Wirtshäusern wochenlang die Hausbälle Tradition hatten. Die Senioren erinnern sich noch gerne an die Firmenbälle bei Kick oder Kerb-Konus und die Vereinsbälle der Trachtler, des Gesangvereins, des TuS, der Kolpingsfamilie, des Pfarrgemeinderats, der Pfadfinder und des Katholischen Frauenbundes. Der Saal war jedes Mal voll und die Karten schon viele Wochen vorher ausverkauft.Die bekannten Musikkapellen der Region, wie etwa die Trachtenkapelle, das Buchbergecho, die Kaolinkapelle, die Rusty Rovers oder The Friends, waren an jedem Woche ausgelastet. Anfangs haben die Vereine durch die Eintrittsgelder noch etwas Kasse gemacht, im Laufe der Zeit stiegen jedoch von Jahr zu Jahr die Kosten für Saalmiete, Dekoration, Musikkapellen, Maskenprämierung, Auftritt von Faschingsgarden, Gema und behördlichen Genehmigungen.Immer mehr Vereine zogen sich deswegen zurück und auch die Pfadfinder, die mit ihrem Ball als letzter Schnaittenbacher Verein diese Tradition aufrechterhielten, haben vor einigen Jahren das Handtuch geworfen. Das maskierte Skifahren auf den Abfahrtshängen in Sitzambuch und Mertenberg war einst die Schau. Üblich war es früher auch. dass sich die Verkäuferinnen in den Geschäften und die Bediensteten in Behörden und Banken in den Faschingstagen maskierten. Auch die Hexen, die "sechs greislichen Weiber" sind am Unsinnigen Donnerstag" nicht mehr unterwegs. Mit Besen und Scheren bewaffnet suchten sie einst Einkaufsläden, Banken, Stadtverwaltung, Arztpraxen und Wirtshäuser heim.So beschränken sich die Faschingsaktivitäten in Schnaittenbach derzeit auf den seit 1952 bestehenden Faschingsumzug und dem Faschingstreiben danach im Ortsmittelpunkt und auf der Buchberghütte. Außerdem gibt es noch den Kinderfasching der CSU im Vitusheim, das Faschingskaffeekränzchen des VdK, das Faschingstreiben im Hundeheim, die maskierten Turnstunde des Heimat- und Volkstumsvereins Ehenbachtaler im Trachtlerheim und die verschiedenen Faschingsveranstaltungen im Wohn- und Pflegeheim Evergreen, den Seniorenfasching im Vitusheim, den Schützenvereinsbällen in Kemnath und in Holzhammer.Mit dem Schlachtruf "Schnaittenbach Schn'oho" lassen die Närrinnen und Narren die langjährige Tradition des Schnaittenbacher Faschingszugs wieder hochleben. Termin ist am Faschingssonntag, 26. Februar.Aufstellung ist ab 13 Uhr "Auf der Loh", von wo aus der Gaudiwurm wie in den vergangenen Jahren um 14 Uhr startet. Über die Kick-Rasel-Straße zieht er auf die Bundesstraße 14 und bewegt sich dort bis zum Georg-Landgraf-Platz. An dessen Ende geht es links in Richtung der Straße Am Graben und über die Dr.-Martin-Winkler-Straße wieder zurück zur B 14 bis zum Rathaus. Anschließend kann im Rathausinnenhof im beheizten Zelt oder in den umliegenden Gastwirtschaften weitergefeiert werden. Der Obst- und Gartenbauverein öffnet zum Faschingszug wieder seine Bar am Eingang des Kräutergartens. Im Kräuterstüberl gibt es Kaffee und Kuchen.Die Stadt bittet alle Vereine und Bürger, sich zahlreich mit Faschingswagen und Fußgruppen zu beteiligen, damit diese Tradition weiterhin erhalten bleibt. Aus sicherheits- und versicherungsrechtlichen Gründen müssen auch dieses Jahr die motorisierten Fahrzeuge bei der Stadt - Zimmer 5, bei Laura Renda - angemeldet werden. Anmeldeformulare gibt es im Rathaus. Um die Sicherheit und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, verweist die Stadt Schnaittenbach als Veranstalter auf die Zugordnung.