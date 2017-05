Freizeit Schnaittenbach

14.05.2017

7

0 14.05.2017

Schnaittenbach/Hohenburg. Zur gelungenen ersten Gemeinschaftsaktion des Frauenbunds und der Ortsgruppe des Bunds Naturschutz wurde der Ausflug zum Fledermaushaus in Hohenburg. Fledermausexperte Rudi Leitl (links) und sein Kollege Thilo Wiesent übernahmen die Führung durch die Einrichtung. Das einsturzgefährdete Gebäude wurde von 2009 bis 2011 mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket II saniert, ließ Leitl wissen. Die Aufträge für die Sanierungsmaßnahmen seien an örtliche Firmen gegangen, so dass die Wertschöpfung in der Region geblieben sei. "Im Haus residiert die letzte Kolonie der großen Hufeisennase in ganz Deutschland", erläuterte Leitl. Per Kamera war es den Besuchern möglich, die gesamte Kolonie live zu beobachten. Des Weiteren überraschte der Fledermausexperte mit einer Videoaufnahmen von einer Fledermausgeburt. Spannung pur herrschte dann bei Einbruch der Dämmerung, als die Besuchergruppe den Ausflug der nachtaktiven Jäger hautnah miterleben konnte und damit Zeuge eines beeindruckenden Naturschauspiels wurde. Bild: ads