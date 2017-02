Kultur Schnaittenbach

24.02.2017

Amberg-Sulzbach. 20 Jahre gibt es die "Blechernen Sait'n" jetzt schon. Grund genug für das Musikerehepaar Ingrid und Franz Gericke aus Schnaittenbach, in den nächsten Wochen gleich mehrfach zu feiern. Zusammen mit Josef Donhauser sind die Gerickes bekannt aus Rundfunk und Fernsehen. Tatsächlich präsentierten sie Oberpfälzer Volkmusik in ungewöhnlicher Besetzung (Zither, Tuba, Gitarre) schon auf der ganzen Welt: In Russland ist das Trio ebenso aufgetreten, wie in den Vereinigten Staaten.

Aufgrund des durchschlagenden Erfolgs in den vergangenen Jahren laden die Musikanten zu einer neuen Auflage von ,,Musikantentreffen mit Freunden" am Samstag, 22. April 2017, um 19 Uhr im Gasthof Dotzler in Freudenberg ein. Einlass ist um 18 Uhr. Der Mundartdichter Stefan Thumann aus Berg bei Neumarkt moderiert. Franz und Ingrid Gericke haben keine Mühen gescheut, um wieder hochkarätige Sänger und Musikanten aus der Volksmusikszene zu gewinnen. Erstmals ist die Auer Geigenmusi aus Au in der Hallertau zu Gast. Die Gruppe hat Überliefertes und Selbstgemachtes aus ihrer Heimatregion im Gepäck. Ebenso haben die Gebrüder Ottenschläger aus Kleinsendelbach aus Oberfranken Premiere im Gasthaus Dotzler. Selbstverständlich darf die Hammerbachtaler Blousn aus Freudenberg bei diesem Treffen nicht fehlen.Der Kartenvorverkauf läuft bereits. Wer sich noch eine Karte sichern möchte, sollte sich schnellstens bei Familie Gericke unter 09622/71 81 78 melden. Ein weiteres Konzert findet bereits am Freitag, 24. März, um 20 Uhr in der Druckerei Seidel in Sulzbach-Rosenberg statt. Einen bayrischen Louis Armstrong mit der Zither begleiten; Swing, Ragtime und Jazz der Zither entlocken - das ist es, was die "Blechernen Sait'n" bekannt gemacht hat. Die Gäste, so verspricht Franz Gericke, erwartet ein "überwältigendes unvergessliches musikalisches Feuerwerk mit viel Humor, schwungvoller Musik in Oberpfälzer Manier und bekannten Lieder des legendären Louis Armstrong". Auch für dieses Musik-Event gibt es noch Restkarten bei folgenden Vorverkaufsstellen: In Amberg bei der AZ, im Reisebüro im Bahnhof, bei Sonnenklar und in der Tourist-Info; in Sulzbach-Rosenberg bei der SRZ, in der Buchhandlungen Dorner und Volkert und bei der Tourist-Info. Weitere Informationen gibt es unter 09661/510 110 oder unter www.nt-ticket.de.