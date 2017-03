Kultur Schnaittenbach

14.03.2017

11

0 14.03.201711

Gut 80 Marterln oder Flurdenkmäler stehen in der Großgemeinde Schnaittenbach, 40 davon direkt in der Stadt. Einen Teil davon steuerten Teilnehmer der AOVE-Marterl-Wanderung mit Bebbo Schuller an.

Jedes Flurkreuz habe seine Geschichte, erläuterte Bebbo Schuller: Oft sei ein Unglück oder ein anderes Ereignis Grund dafür gewesen, eine solche Gedenkstätte zu schaffen. Die Reichen ließen Kapellen errichten, das ärmere Volk begnügte sich mit Flurkreuzen, Bildstöcken oder einfachen Gedenksteinen. Aber immer sollten Flurkreuze Spaziergänger zum kurzzeitigen Verweilen auffordern. Wichtig war nach Schullers Worten, dass dabei ein Gebet gesprochen wurde. Viel zu wenig Beachtung fänden diese Naturdenkmäler, meinte Schuller: Man gehe einfach gedankenlos vorbei.Erster Anlaufpunkt der Wanderung war das Schramml-Gilitzer-Marterl, schräg gegenüber der Schule, mit einem Steinsockel und einem schmiedeeisernen Kreuz. Im weiteren Verlauf der Exkursion kam die Wandergruppe auch am Rasel-Marterl vorbei, am Kriegerdenkmal und am Bischof-Rosner-Gedenkstein. Ein Zeitungsbericht von 1973 erläuterte, dass damals der Bischof von Queenstown/Südafrika nach langen Jahren wieder einmal seine Heimatstadt Schnaittenbach besuchte.Weitere Stationen der Tour waren am Lindabaam bei der Großmann-Kapelle, die Kapelle am Forst und die Lourdes-Kapelle. Seine unterhaltsame Führung beendete Bebbo Schuller im Kräutergarten zusammen mit dessen Betreuer Willi Meier.