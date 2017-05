Kultur Schnaittenbach

11.05.2017

10

0 11.05.201710

Günter Moser wird nach Jahrzehnten immer noch heiß und kalt, wenn er an die Geschichte mit dem Schnaittenbach-Buch denkt. Bei seinem Publikum beim Schnaittenbacher Kulturfrühling kommt er damit hingegen gut an.

Vertraute Motive

Was für ein Glück

Wir haben fünf Ballen Altpapier aufgeschnitten, jedoch ohne Erfolg. Günter Moser über die Beinahe-Katastrophe der Schnaittenbacher Chronik

Schnaittenbach. (nag) Eine Ausstellung mit Fotografien des Bayerischen Waldes bildete den Start in den "Schnaittenbacher Kulturfrühling" Der Arbeitskreis Heimat und Kultur konnte mit Günter Mosers Bilder der "Waldbuckelwelten" ein großes Publikum ansprechen."Man kann nur über den Bayerischen Wald schreiben wenn man im Wald übernachtet hat", sagte Fotograf Günter Moser bei der Eröffnung der Fotoausstellung im Schnaittenbacher Kulturstadl. Der Sprecher des Arbeitskreises, Heinz Steinkohl, lenkte eingangs den Blick auf die Besonderheiten der Fotografien von Günter Moser. Musikalisch gestaltete er den Auftakt gemeinsam mit Sabine Kroll. Die Gitarrenklänge bildeten eine passende Einstimmung zu den ausgestellten Motiven.Bürgermeister Sepp Reindl outete sich selbst als Fan des Bayerischen Waldes. "Viele Motive sind vertraut, bekommen aber durch besondere Lichteinflüsse einen markanten Akzent", so das Stadtoberhaupt. Er hatte für Günter Moser aber auch eine Überraschung parat und überreichte ihm die Schnaittenbacher Stadtchronik, für deren Druck Moser 1988 verantwortlich war und auch die Bilder beisteuerte.Eingangs beschrieb Günter Moser seine Begeisterung für den Bayerischen Wald. Gerade das Raue und oft Eigenwillige dieser Landschaft habe es ihm angetan: "Ich wundere mich immer wieder, wie aus diesen vom Sturm zerzausten Bäumen wieder frisches Grün sprießt". Günter Moser konnte nahezu über jedes Bild eine Geschichte erzählen. Besonders angetan hatte ihm das "Sterndrehbild", wofür eine Belichtungszeit von drei Stunden erforderlich gewesen sei: "Erst nach beim dritten Anlauf hat es geklappt, einmal ist mir dabei sogar die Kamera eingefroren". Viel Glück für den richtigen Moment sei oft dabei gewesen. Viele der Fotografien entstanden nach seinen Worten in den Morgenstunden. Als "unerbittlichen Frühaufsteher" habe ihn der Schriftsteller Bernhard Setzwein bezeichnet.Und dann erzählte er, wie Schnaittenbach doch noch zu einer Stadtchronik kam. Die Geschichte dazu hat er noch gut in Erinnerung, weil Chronist Heribert Batzl die Unterlagen für das Buch in einer Plastiktüte verpackt beim Empfang der Amberger Zeitung abgegeben hatte, wo der Buch und Kunstverlag Oberpfalz beheimatet war. Das unscheinbare Paket wurde dort aber für Altpapier gehalten und von der Putzfrau entsprechend entsorgt.Nach zwei Wochen fragte Batzl nach, wie es denn um die Chronik stehe. "Da wurde es mir heiß und kalt", erinnerte sich Günter Moser und durchkämmte das gesamte Verlagsgebäude. "Wir haben fünf Ballen Altpapier aufgeschnitten, jedoch ohne Erfolg". Glücklicherweise war es der Vorsichtigkeit Heribert Batzls zu verdanken, dass dieser das Manuskript mit Durchschlag getippt hatte. Letztendlich konnte die Stadtchronik dank dieses glücklichen Umstandes doch noch erscheinen.Die Ausstellung ist noch am Samstag, 13. Mai, von 17 bis 19 Uhr und am Sonntag, 14. Mai, von 14 bis 18 Uhr zu sehen.