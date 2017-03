Politik Schnaittenbach

27.03.2017

0 27.03.2017

Im März 1977 gründeten mutige Frauen die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) in Schnaittenbach. Nun stand das 40-Jährige an, das die SPD-Frauen im Kulturstadl mit einer großen Gästeschar feierten. Festrednerin war die Landtagsabgeordnete Margit Wild.

"Wahre Sympathieträger"

Lob für Engagement

Ihr seid eine tolle Truppe und ihr könnt stolz auf euch sein. Macht weiter so. Klara Koller, AsF-Gründungsmitglied

(ads) Vorsitzende Ute Pirke begrüßte die über 50 Besucher, darunter das Gründungsmitglied Klara Koller. Für musikalische Unterhaltung sorgten die Geschwister Fabian und Katharina Hofmann mit ihren Blasinstrumenten.Zweiter Bürgermeister und SPD-Kreisvorsitzender Uwe Bergmann ließ in seinem Bilderrückblick 40 Jahre AsF Revue passieren und weckte damit zahlreiche Erinnerungen. Klara Koller erinnerte an die Gründungsversammlung 1977. Sie informierte, dass bis auf zwei - sie selbst und Gunda Prechtl - alle Gründungsmitglieder verstorben seien. Stellvertretend für alle anderen SPD-Frauen nannte sie Nandl Biller, die von 1966 bis 1984 Stadträtin war. Sie freue sich sehr, noch immer guten Kontakt zur AsF zu haben und deren erfolgreiche Arbeit zu beobachten. "Ihr seid eine tolle Truppe und ihr könnt stolz auf euch sein. Macht weiter so", schrieb Klara Koller der AsF Schnaittenbach ins Stammbuch.Landtagsabgeordnete Margit Wild gratulierte der AsF zum 40-jährigen Bestehen. In ihrer Festrede ging sie auf das politisch bewegte Gründungsjahr 1977 ein. Sie erinnerte: "Zu dieser Zeit haben mutige Frauen in Schnaittenbach politischen Willen gezeigt und diesen 40 Jahre bis heute aufrechterhalten. Stets haben die Frauen die sozialdemokratische Idee von einer gerechten Gesellschaft verfolgt." Wild lobte die AsF Schnaittenbach für ihre vielfältigen Aktivitäten, die Präsenz im Ort und ihre Willkommenskultur. "Frauen sind doch gerade in der Politik wahre Sympathieträger", zeigte sich Wild sicher.Die Abgeordnete sah in der Frauenpolitik Nachholbedarf. Eine volle Gleichberechtigung sei noch immer nicht erreicht. Nicht umsonst gebe es den Equal-Pay-Day im März. "Mehr Transparenz und gleicher Lohn für gleiche Arbeit", forderte Wild in diesem Sinne. Besonders im Pflegesektor müsse man ihrer Meinung nach nachziehen. Vorbildlich nannte sie in diesem Zusammenhang die SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag, in der immerhin 18 von 42 Abgeordneten weiblich seien. Die Festrednerin forderte aber auch die Frauen selbst auf, mehr Solidarität untereinander zu leben. "Wir Frauen können viel gut, in Ergänzung mit den Männern können wir vieles besser. Alle zusammen müssen wir für eine gerechte, solidarische, friedliche und demokratische Zukunft arbeiten", schloss Wild ihren Vortrag.Bundestagskandidat Johannes Foitzik stellte in seinem Grußwort fest, dass sich die Frauen der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen in der SPD Schnaittenbach seit ihrer Gründung im Jahr 1977 intensiv mit der Lage der Frauen in Politik und Gesellschaft auseinandergesetzt hätten. Bei ihren lokalen Aktivitäten stünden sowohl gesellschaftliche als auch sozialpolitische Themen im Vordergrund. Vieles habe sich in den 40 Jahren seit ihrer Gründung schon verändert: "Aber immer noch ist beispielsweise Altersarmut oftmals weiblich." Dies zeige, dass auch in der heutigen Gesellschaft die Aufgaben und Themen für die AsF vielfältig seien.Landtagsabgeordneter Reinhold Strobl, SPD-Ortsvorsitzender Gerald Dagner, die AsF-Beauftragte im Kreisverband, Lisa Hartinger, und SPD-Kreisvorsitzender Uwe Bergmann schlossen sich den Glückwünschen an und lobten in ihren Grußworten das Engagement der Frauengruppe in Schnaittenbach. Ute Pirke, Melanie Zerhau als Vorsitzende und Bärbel Grützner hätten eine würdige Jubiläumsfeier organisiert. Sie ermutigten die Frauen, sich weiterhin in Ortsverein und Politik einzumischen. Dabei riefen sie den Satz von Helmut Schmidt in Erinnerung: "Wer nicht redet, wird nicht gehört."