19.02.2017

Eine gründliche Bestandsaufnahme brachte es ans Licht: Die EDV-Ausstattung der Schnaittenbacher Grund- und Mittelschule entspricht nicht mehr den aktuellen schulischen Anforderungen und bedarf dringend einer Erneuerung.

Das Fazit, das Sachbearbeiter Peter Bogner von der Stadtverwaltung bei der Stadtratssitzung zog, war ernüchternd. Zunächst soll die Ausstattung in den Computerräumen aktualisiert werden. Das allein jedoch reiche keineswegs, stellte Bürgermeister Josef Reindl. "Es sind noch weitere umfangreiche Maßnahmen nötig", kündigte er angesichts der Expertise an. Der Schulserver sei veraltet, die neue Schulverwaltungs-Software könne nicht mehr betrieben werden, ein Ersatz sei unumgänglich. Die Computerausstattung in den Klassenzimmern und Fachräumen sei nicht mit der täglichen Unterrichtspraxis in Einklang zu bringen - Beamer, digitale Lehrwerke und Laptop seien heute Standard.In der Aula ist laut Bürgermeister ein fest installierter Beamer erforderlich, die Rechner in den Klassenzimmern sind größtenteils sehr alt und verfügen über kein Betriebssystem, das noch mit Sicherheits-Updates unterstützt wird - kurzum: Die Ausstattung der EDV-Anlage mit Server, PC, Beamer, Notebook oder Drucker ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit.Zusammen mit der Schulleitung, der Stadtverwaltung und der Firma Arados wurden bereits Details besprochen. Insgesamt war von rund 28 000 Euro an Anschaffungskosten die Rede. Wie der Bürgermeister erklärte, hat die Firma Arados für die angedachten Maßnahmen ein Leasingangebot erstellt, die Rate würde für die komplette Geräteausstattung bei einer Laufzeit von 60 Monaten monatlich 517,57 Euro netto betragen. Hinzu kämen noch die Kosten für die Installationsarbeiten, diese aber würden so niedrig wie irgendwie möglich gehalten, hieß es. Das käme der Stadt erheblich billiger.Weil die Maßnahme doch sehr umfangreich sei, müsste schnellstmöglich mit der Umsetzung begonnen werden, war die einhellige Meinung. Der Stadtrat stimmte den vorgeschlagenen Maßnahmen grundsätzlich zu. Jedoch wurde die Verwaltung beauftragt, noch weitere Angebote einzuholen, um auch sicher zu sein, das wirtschaftlich günstigste Angebot zu bekommen.