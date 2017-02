Politik Schnaittenbach

"Mein Freund der Baum ist tot, er fiel im frühen Morgenrot", röhrte einst Sängerin Alexandra ins Mikrofon - das gleiche Schicksal widerfährt jetzt einer mächtigen Kastanie, gute 70 Jahre alt und unübersehbarer Mittelpunkt von Trichenricht.

Kleinere Variante

Neuer Unimog-Anhänger

Licht-Konzept Ja ist denn schon wieder Weihnachten? Schnaittenbach leistet sich heuer eine neue Weihnachtsbeleuchtung. Im Bauausschuss sortierten die Stadträte die ersten Angebote aus. Um den Frühbezugsrabatt in Höhe von zehn Prozent in Anspruch nehmen zu können, muss der Auftrag bis 31. März vergeben werden. Der Ausschuss hat sich auf einen Favoriten geeinigt. Dieses Beleuchtungskonzept entlang der Bundesstraße 14 schlägt mit rund 9500 Euro zu Buche. Die abschließende Entscheidung trifft der Stadtrat. (e)

Der Baum-Koloss ist, nach Meinung von Fachleuten, "abgestorben" und sollte deshalb gerodet werden. Die Kastanie erlebte am Donnerstagabend noch einmal große Aufmerksamkeit, die Einwohner Trichenrichts waren zugegen, dabei der Bauausschuss der Stadt, sie alle gaben der Pflanze sozusagen das letzte Geleit. Denn alle haben wohl eingesehen, dass die Kastanie nicht mehr zu retten ist."Einstimmig mit den Einwohnern", bekundete Bürgermeister Josef Reindl, sein Beileid für den Baum. Er muss aus Gefahren- und Haftungsgründen entfernt werden. Die Bauminsel mitten im Dorf habe die Fahrbahn für landwirtschaftliche Fahrzeuge mit Anhängern und Busse auch eingeengt. Die Kastanie werde entfernt, ein neuer Baum soll an gleicher Stelle mit einigen kleinen baulichen Veränderungen gepflanzt werden. Die Baumart steht auch schon fest: Ein Feldahorn soll es sein, der später einmal nicht mehr ganz so groß wird.Ausgedient hat nicht nur die Kastanie in Trichenricht, sondern auch ein Unimog-Anhänger, machte Klaus Kittler vom Bauamt deutlich. Reparatur oder Neubeschaffung des vorhandenen Anhängers - das war die Frage, die die Stadträte zu klären hatten. Kittler bilanzierte, dass der Tandem-Dreiseitenkipper TK 10,5 zum Preis von 11 200 Euro schon im Jahr 2007 angeschafft worden sei. Das Gerät weise aber mittlerweile erhebliche Mängel auf, weil es fast täglich im Einsatz sei, und müsse immer öfter repariert werden. Laut Kittler sind in letzter Zeit schon Reparaturkosten in Höhe von 2500 Euro angefallen, für 2017 stünden weitere Ausgaben von rund 5000 Euro im Raum, des weiteren seien Nachrüstungen zur Ladungssicherheit erforderlich (weitere 2500 Euro). Rentiert sich das noch?Der Bauausschuss gibt dem Stadtrat bei nur einer Gegenstimme die Empfehlung, einen neuen Anhänger zu beschaffen. Man hat bereits einen im Visier. Die Angebotssumme beläuft sich auf rund 28 500 Euro. Der Fuhrpark der Stadt war auch weiterhin Thema. Zur Debatte stand auch eine Neuanschaffung für das alte Dienstauto (Opel-Zafira, etwa elf Jahre alt, 130 000 gefahrene Kilometer). Der technische Zustand des Fahrzeuges sei mehr oder weniger bedauernswert, erklärte Amtsleiter Markus Stiegler. Er hat bereits Angebote von Audi, BMW und Volkswagen eingeholt. Einzige Vorgabe bei der Ausstattung war ein Navigationsgerät und eine Klimaanlage.Als günstige Option stellte sich ein VW-Tiguan heraus, der bei einer Laufzeit von 24 Monaten und 25 000 Kilometern Fahrleistung jährlich für monatlich 301,07 Euro zu leasen wäre. Der Bauausschuss empfiehlt dieses Angebot dem Stadtrat, der am Donnerstag, 16. Februar, tagt.