26.01.2017

0 26.01.2017

Die Barrierefreiheit im Naturbad weiter verbessern - das ist das Ziel des CSU-Ortsverbands Schnaittenbach.

Verbesserungspotenzial

Steigert Attraktivität

Wahlen stehen an

Bei einer Vorstandssitzung wurde laut einer Pressemitteilung die CSU-Stadtratsfraktion deshalb damit beauftragt, für noch mehr Barrierefreiheit im Naturbad zu sorgen.Bei der Renovierung der Sanitäranlagen sei der barrierefreie Zugang zwar bereits hervorragend umgesetzt worden, heißt es in den Schreiben. Dennoch gebe es in anderen Bereichen noch Verbesserungspotenzial, stellte CSU-Ortsvorsitzender Marcus Eichermüller fest.So sei der Ein- und Ausstieg für Rollstuhlfahrer im Schwimmerbereich wegen einer Stufe am Beckenrand nur sehr schwer möglich. Eine Rampe könnte hier Abhilfe schaffen, meinten die CSUler. Auch für den Nichtschwimmerbereich wäre eine solche Möglichkeit denkbar.Noch mehr Barrierefreiheit im Naturbad würde außerdem eine weitere Attraktivitätssteigerung für das Bad und auch die Stadt Schnaittenbach bedeuten, lautete die Meinung des Vorstands. Neben Überlegungen dazu standen auch die Planungen für kommende Veranstaltungen auf der Tagesordnung. Beim Kinderfasching am Faschingssamstag, 25. Februar, wird DJ Pflaume im Vitusheim wieder für Partystimmung bei den kleinen Faschingsgästen sorgen. Karten für diese Veranstaltung gibt es im Schreibwarengeschäft Roth.Nur eine Woche später stehen bei der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbands im Gasthof Haas unter anderem die Neuwahlen des Vorstands auf dem Programm.Ein Höhepunkt der Fastenzeit ist dann das Bockbierfest, das der CSU-Ortsverband am Samstag, 25. März, veranstaltet. Im Gasthaus Kellerhäusl werden D'Stoderer & Er für Stimmung in geselliger Runde sorgen.