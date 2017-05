Politik Schnaittenbach

12.05.2017

Relativ ausführlich setzten sich die Sprecher der Stadtratsfraktionen vor der Verabschiedung des Haushalts (wir berichteten) mit dem Zahlenwerk auseinander. Lob kam etwa von Elisabeth Kraus (CSU), die sagte: "Hervorragende Arbeit, vollumfänglich alle Möglichkeiten hartnäckig in Betracht gezogen, abgewogen, preislich austaxiert und keine überzogenen Zahlen eingestellt. Ein Zahlenwerk mit einem Gesamtvolumen von knapp 13 Millionen Euro."

Erhöhung verträglich

Investitionen respektabel

Noch nicht das Optimum

Das fand sie beachtlich und würdigte, dass der Etat keine Luxus-Ausgaben enthalte. Die Investitionen würden von vielen Bürgern in Anspruch genommen. Die Erhöhung der Wassergebühren empfand sie mit 1,65 Euro pro Kubikmeter verträglich. Am Ende kam Kraus zu dem Fazit: "Das Leben und Wohnen in Schnaittenbach ist lebenswert." Für die SPD nahm 2. Bürgermeister Uwe Bergmann Stellung. Seinen Einlassungen folgend seien die "Eckdaten des Haushalts nachvollziehbar". Die Gewerbesteuer entwickle sich nicht der konjunkturellen Lage entsprechend, sie stagniere seit mehreren Jahren im Gegensatz zum Einkommenssteueranteil, der sich in den letzten fünf Jahren um 30 Prozent erhöht habe."Nicht nachlassen, was die Ansiedlung von Gewerbebetrieben betrifft", riet Bergmann weiter, und empfahl über alternative Gewerbeflächen nachzudenken. Der SPD-Sprecher verwies auf die vorgegebenen Personalausgaben sowie auf die Kreisumlage als größte Ausgabeposten von zusammen 47 Prozent des Verwaltungshaushaltes. Zum Vermögenshaushalt meinte Bergmann, dass die Investitionen in Höhe von rund drei Millionen Euro respektabel seien, den Schuldenstand bezeichnete er als erfreulich. Ergo plädierte auch er für die Absegnung des Haushalts.Manfred Birner nahm für die CWU Stellung, er stellte fest, dass man sehr wohl zur Kenntnis genommen habe, dass "unsere Anmerkungen vom Vorjahr angenommen" worden seien, etwa beim beim Investitionsplan. "Unser Haushaltsplan gibt auf den ersten Blick, wenn man auf unseren Schuldenstand schaut, sicher keinen Anlass zur Freude, allerdings sind ja eine Vielzahl von Projekten im Laufen, was dies wiederum erklärt", sagte Birner. Detaillierter ging er auf den Straßenunterhalt ein. Hier sei zwar erfreulicherweise schon eine Anhebung von 75 000 auf 100 000 Euro vorgenommen worden. Doch bei näherer Betrachtung des Straßennetzes sei das in diesem und in den nächsten Jahren immer noch zu wenig.3. Bürgermeister Manfred Schlosser nahm Stellung für die Freien Wähler, die eine positive Entwicklung des Haushalts bei den steigenden Einnahmen und der Gewerbesteuer ausmachten. Negativ seien die steigenden Ausgaben, die geplanten Kreditaufnahmen von rund einer Million Euro zum Haushaltausgleich in den letzten Jahren. Die angespannte Haushaltssituation gäbe auch keine Spielräume für Wahlgeschenke, man solle keine Erwartungen bei den Bürgern schaffen, die nur durch Schulden finanziert werden könnten.Die Verwaltung baten die Freien Wähler, die Gradlinigkeit bei der Refinanzierung des Ostfelds I beizubehalten, alle Einnahmen aus den Grundstückverkäufen für diese auch zu verwenden, da dieses ja außerhalb des Haushaltes finanziert wird. "Aufgrund der positiven Themen, aber auch der wieder notwendigen Kreditaufnahme haben wir zwar vieles erreicht, aber noch nicht unser angestrebtes Optimum", so Schlosser.