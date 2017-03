Politik Schnaittenbach

12.03.2017

3

0 12.03.2017

Frauen, Fisch und Frühstück: Wer dachte, bei der Frauen-Union (FU) ging es nur ums Essen, sah sich getäuscht. Bei dem Treffen drehte sich alles um Europa.

Über 18 000 Mitglieder

Europatag in Amberg

Die Leidtragenden sind unsere Enkel. Karoline Hastreiter. Kreisvorsitzende der Europa-Union

"Das größte Ziel der Europa-Union ist daher der Friedenserhalt sowie der Einsatz für eine bürgernahe und transparente Ausgestaltung Europas", war die Kernaussage der Kreisvorsitzenden der Europa-Union, Karoline Hastreiter aus Amberg. Sie war zu Gast beim zur Tradition gewordenen Fischfrühstück der FU Schnaittenbach. Die Stadträtinnen und Vorsitzenden der FU, Elisabeth Kraus und Monika Epp, wollten das vereinte Europa mit einer überparteilichen Veranstaltung thematisieren, die sich von anderen Veranstaltungen abhebt, die in diesen Tagen stattfinden.Referentin Karoline Hastreiter, eine gebürtige Österreicherin, vertritt die Amberg-Sulzbacher Region auch in den Bezirks- und Landesgremien der Europa-Union. Sie sagte, dass die Vereinigung ein bereits seit 70 Jahren bestehender Zusammenschluss von derzeit etwa 18 000 Mitgliedern allein in Deutschland sei. Im Landkreis könne man 2018 das 40-jährige Bestehen feiern. Die Kreisvorsitzende würdigte, dass seit Jahresbeginn auch Schnaittenbach per Stadtratsbeschluss Mitglied der Europa-Union ist.Der Vortrag der Kreisvorsitzenden leitete sich von der Kernaussage ab, dass es für die europäische Staatengemeinschaft nur eine Zukunftschance mit einem vereinten Europa gebe. Trotz teilweiser Unzufriedenheit der Bevölkerung mit dem Europa, wie es sich zuweilen darstelle, dürfe keinesfalls der wichtigste Erfolg vergessen werden: "72 Jahre Frieden in Mitteleuropa." Angesichts der "neuen Probleme unserer Zeit" werde es immer wichtiger, EU-Bürger intensiver an der Zukunft Europas zu beteiligen. Als dritte übergeordnete Aufgabe sehe der europäische Zusammenschluss der Europa-Union die Stärkung des EU-Parlaments. So etwas wie der Brexit dürfe andernorts nicht nochmal passieren, Zölle und rückläufige Handelskontingente würden der EU enormen Schaden zufügen. "Die Leidtragenden sind unsere Enkel", warnte Karoline Hastreiter.Mittlerweile übliche Reise- und Aufenthaltserleichterungen würden innerhalb der EU schnell zur Normalität, und die früheren Erschwernisse, nicht zuletzt an den Grenzen, in Vergessenheit geraten. Die Referentin forderte eindringlich dazu auf, die Vorteile eines gemeinsamen Europa überzeugt zu vertreten. Sie warb für das Kennenlernen europäischer Länder unter Hinweis auf die jährlichen Fahrten der Europa-Union - heuer nach Irland - und eine Teilnahme am Europatag am Sonntag, 7. Mai, in Amberg.Die stellvertretende FU-Kreisvorsitzende, Erika Urban, und Bürgermeister Josef Reindl lobten die Aktivitäten der FU Schnaittenbach sowie die Idee, Europa bei einer Veranstaltung zu thematisieren.Urban erinnerte an die bedeutende Verknüpfung Deutschlands mit der Europäischen Union und hob aus diesem Blickwinkel die Wichtigkeit der Bundestagswahl hervor. Bürgermeister Reindl wies darauf hin, dass europäische Themen nahezu auch jeden Winkel der Kommunalpolitik beeinflussen würden.