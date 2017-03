Politik Schnaittenbach

05.03.2017

10

0 05.03.201710

Über den Tellerrand von Schnaittenbach hinaus schauten die Freien Wähler bei der Betriebsbesichtigung der Firma Pilkington in Weiherhammer.

Werksleiter Reinhold Gietl gab den Teilnehmern einen Einblick in das Werk, das wegen der Quarzsandbelieferung durch die Firmen AKW/Kick und Dorfner gute Beziehungen zum Kaolinpott besitze. Seit 1989 gehört die Flachglas AG zu Pilkington und diese seit 2006 zur japanischen NSG Group, einem der weltweit führenden Hersteller von Glas und Glasprodukten, etwa für den Bau, den Solar- und Fahrzeugbereich oder auch für Displays, Optoelektronik und Glasfaserprodukte. Das Unternehmen beschäftigt über 30 000 Mitarbeiter, hat Produktionsstandorte in 28 Ländern und Vertriebsaktivitäten in über 130 Ländern.Das seit 1979 bestehende Werk in Weiherhammer mit seinen 484 Mitarbeitern konzentriert sich auf die Herstellung von Floatglas, Profilbauglas und Gläsern für die Solarindustrie. Seit der Inbetriebnahme des Floatwerkes Weiherhammer brennt der Ofen Tag und Nacht, und das an 365 Tagen im Jahr. Die beiden Linien in Weiherhammer produzieren täglich etwa 1600 Tonnen Glas. In dem über zwei Stunden dauerndem Rundgang erhielten die Teilnehmer einen interessanten Einblick in die Glasproduktion.