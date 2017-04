Politik Schnaittenbach

11.04.2017

8

0 11.04.2017

Stadträtin Elisabeth Kraus steht weiter an der Spitze der Frauen-Union Schnaittenbach. Die wiedergewählte Vorsitzende appellierte an alle, sich politisch zu engagieren.

Engagement verstärken

Zahlreiche Aktivitäten

Parallele Verfahren

Stadt fördert Familien

Vorstand Vorsitzende: Elisabeth Kraus



Stellvertreterin: Monika Epp



Schriftführerin: Isolde Reindl



Kassenverwalterin: Ursula Frohmann



Kassenprüferinnen: Marianne Stauber und Margot Götz



Beisitzerinnen: Elvira Schulze, Sabine Rackwitz, Melanie Gräßmann, Sieglinde Kraus und Beate Schwab



Kreisdelegierte: Monika Epp, Beate Schwab, Elvira Schulze und Sabine Rackwitz (ads)

Eine große Anzahl an Mitgliedern hatte sich zu der Tagung im Gasthof Haas eingefunden. Die stellvertretende FU-Kreisvorsitzende Claudia Kammerl würdigte in ihrem Grußwort das politische Engagement der Frauen-Union (FU) Schnaittenbach.Bürgermeister Josef Reindl zollte der FU Schnaittenbach seinen Respekt für die zahlreichen Aktivitäten im Laufe des Jahres. Besonders bedankte er sich bei den beiden Stadträtinnen Elisabeth Kraus und Monika Epp für deren Mitarbeit in der CSU-Fraktion. Er bat die FU-Mitglieder um noch mehr politisches Engagement. Die Kommunalwahlen rückten schon wieder näher, die Frauen sollten sich hier zahlreich für ein Mandat bewerben. Nicht unerwähnt ließ er, dass die einzigen beiden Stadträtinnen ihre politische Heimat in der CSU-Fraktion hätten. CSU-Ortsvorsitzender Marcus Eichenmüller dankte der Frauen-Union für die stets gute Zusammenarbeit.In ihrem Rechenschaftsbericht ließ Vorsitzende Elisabeth Kraus die Veranstaltungen des zurückliegenden Jahres nochmals Revue passieren. Sie erinnerte an die Aktionen zum Valentins- und Muttertag, bei denen auch die Bewohner des Seniorenheims Evergreen besucht wurden. Die Übergabe eines kleinen Präsents an die Schulanfänger ist seit Jahren fest im Jahresablauf der FU verankert.Ein weiteres Mal boten die Frauen einen bestens besuchten Garagenflohmarkt in den Räumen der Firma Hirsch in der Amberger Straße an. Die beliebten "kommunalpolitischen Gesprächsrunden für Frauen" mit den beiden Stadträtinnen Elisabeth Kraus und Monika Epp sowie Bürgermeister Josef Reindl wurden fortgesetzt, zuletzt in der neuen Zoiglstube in Sitzambuch. Diese neue Veranstaltungsart wird laut Kraus von den Frauen sehr gut angenommen. Die alljährliche Beteiligung der FU gemeinsam mit der CSU am Weihnachtsmarkt im Rathausinnenhof durfte im Jahresrückblick ebenso wenig fehlen wie das Fischfrühstück am Aschermittwoch. Karoline Hastreiter brachte den CSU-Frauen die Ziele der Europa-Union näher.Elisabeth Kraus unterstrich den hohen Stellenwert des städtischen Infoblattes "Schnaittenbach aktuell". In ihrer Vorausschau wies sie auf das nächste Frauengespräch am Freitag, 12. Mai, in Kemnath im Gasthaus Beck'n hin. Dort würden überwiegend Themen aus dem Bereich Kemnath diskutiert.Die anwesenden Mitglieder nutzten die Gelegenheit, Bürgermeister Reindl zu aktuellen Themen zu befragen. Von besonderem Interesse waren die abgeschlossene Sanierung der Brücke über den Mühlbach, der weitere Bauabschnitt der Städtebauförderung mit der Sanierung des Teilstückes Auf der Loh sowie die laufende Dorferneuerung im Ortsteil Sitzambuch. Hier wies Josef Reindl auf die Besonderheit hin, dass man nach Abschluss der Maßnahme in Sitzambuch parallel mit der Planung der Dorferneuerung in Kemnath am Buchberg und mit der energetischen Sanierung des dortigen Vereinsheims als Förderbestandteil des Verfahrens beginnen dürfe.Stellung nahm der Bürgermeister auch zur Baugebietserschließung Ostfeld I. In diesem Zusammenhang wies er auf die großzügige Familienförderung der Stadt hin, die nach einem Bauplatzerwerb auch noch zehn Jahre in die Zukunft wirke. Außerdem schnitt Reindl die aktuelle Diskussion um den Erhalt der eigenständigen Wasserversorgung mittels eines Anschlusses an den städtischen Brunnen in Neuersdorf an.